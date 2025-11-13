“수능 보다 울뻔”…55만 수험생 감동시킨 응원 한줄은

올해 필적 문구, 안규례 ‘아침산책’

“초록 물결이 톡톡 튀는 젊음처럼”



13일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험(수능)의 응시생 필적 확인 문구는 ‘초록 물결이 톡톡 튀는 젊음처럼’이었다. 안규례 시인의 시 ‘아침산책’ 속 한 구절이다.

2026학년도 대학수학능력시험 필적 확인 문구. 연합뉴스

수능 응시생은 시험 영역이 시작될 때마다 답안지 필적 확인란에 해당 문구를 직접 써야 한다. 문구는 문제지 표지에 기재돼 있다. 2005학년도 수능에서 전국적으로 수험생 약 300명의 대규모 부정행위가 적발되면서 2006학년도 수능 6월 모의평가부터 도입됐다.

필적 확인 문구는 매년 수능 출제위원들이 논의를 통해 정한다. 문장의 구조와 활자 모양 등 작성자의 필적을 확인할 수 있는 요소가 담긴 문장이 주로 나온다. 우리말의 아름다움을 살리면서 수험생들에게 감동과 격려, 위로를 전하는 표현들로 주로 구성된다. 실제 수능이 끝난 직후 “필적 확인 문구를 보고 울 뻔했다” 등의 후기가 잇따라 올라오곤 한다.

한국교육과정평가원이 밝힌 필적 확인 문구의 기준은 ‘국내 시인의 작품 중 글자 수 12~19자 사이의 ‘ㄻ’, ‘ㄾ’, ‘ㅀ’ 등 겹받침을 포함하는 문구’다.

모의평가에서 처음 도입한 필적 확인 문구는 윤동주 ‘서시’의 한 구절인 ‘하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없기를’이었다.

그간 쓰인 필적 확인 문구 중에는 정지용 시인의 시구가 가장 많다. 총 3차례 ‘향수’가 나왔다. ‘흙에서 자란 내 마음 파란 하늘빛’ 구절은 2006학년도와 2017학년도에 각각 사용됐고, ‘넓은 벌 동쪽 끝으로’라는 구절은 2007학년도에 나왔다.

2022학년도에는 ‘넓은 하늘로의 비상을 꿈꾸며’(이해인 ‘작은 노래’), 2023학년도에는 ‘나의 꿈은 맑은 바람이 되어서’(한용운 ‘나의 꿈’), 2024학년도엔 ‘가장 넓은 길은 언제나 내 마음속에’(양광모 ‘가장 넓은 길’)였다.

한편 올해 수능 지원자는 55만4174명으로, 지난해보다 3만1504명 늘어난 것으로 집계됐다.

다음은 역대 수능 필적 확인 문구.