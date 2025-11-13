세계일보
백해룡 경정 檢 ‘마약수사 외압 합수단’ 파견기간 2개월 연장

입력 : 2025-11-13 22:58:52
수정 : 2025-11-13 22:58:52
김주영 기자 bueno@segye.com
경찰, 2026년 1월 14일까지 늘려
형사사법정보시스템 권한도 부여

이른바 ‘세관 마약 수사 외압’ 의혹 관련 서울동부지검 합동수사단에 파견된 백해룡(사진) 경정의 파견 기간이 2개월 연장됐다.

 

13일 경찰에 따르면 경찰청은 이날 오후 백 경정의 파견 기간을 내년 1월14일까지 늘리기로 했다. 백 경정의 기존 파견 기간은 14일까지로, 하루 앞두고 기간이 연장된 것이다.

 

동부지검은 10일과 12일 두 차례에 걸쳐 대검찰청에 백 경정의 파견 연장에 관한 협의를 요청했다. 대검은 동부지검의 요청을 검토한 뒤 경찰청에 연장을 요청했다.

 

백 경정은 2023년 서울 영등포경찰서 형사과장으로 재직할 당시 세관 마약 수사를 할 때 대통령실과 경찰 고위 간부로부터 외압을 받았다고 주장한 바 있다.

 

이후 그는 이재명 대통령 지시에 따라 지난달 15일 동부지검 합수단에 파견됐다. 그러나 백 경정은 파견 첫날부터 연차를 낸 뒤 “합수단은 구성과 과정이 위법한 불법 단체”라는 등 비판을 이어갔다.


그러자 동부지검은 백 경정을 팀장으로 한 별도의 수사팀(5명 규모)을 구성했고, 본인과 관련 없는 사건을 수사하도록 전결권을 부여했다.

 

백 경정의 파견을 두고 그의 수사 참여가 ‘셀프 수사’라는 비판과 일명 ‘백해룡팀’ 구성으로 중복 수사가 될 것이란 우려가 나왔다.

 

아울러 백 경정은 동부지검이 킥스(KICS·형사사법정보시스템) 사용권을 내주지 않아 수사에 차질을 빚고 있다고도 주장했다. 킥스는 검·경 등 수사기관이 수사와 기소·재판 등 사건 관련 정보를 열람·활용하는 데 사용하는 전산시스템이다.

 

백 경정은 합수단에 합류한 지 약 한 달 만인 이날부터 킥스 사용 권한을 받아 본격 수사에 착수했다.

김주영 기자

