영암군·백미당, 고구마 아이스크림·라떼 출시한다

전남 영암군이 백미당과 손을 잡고 영암 고구마를 원료로한 아이스크림을 출시한다.

영암군은 13일 군청에서 프랜차이즈 ㈜백미당, 지역 고구마 공급업체 ㈜담아와 ‘영암군 고구마 산업 발전을 위한 협약식’을 열고, 지역 농특산품 소비 촉진 및 판로 개척, 마케팅 홍보에 뜻을 모았다.

우승희 영암군수가 13일 영암군청에서 민준연 백미당 본부장, 김영후 담아 대표와 ‘영암군 고구마 산업 발전을 위한 협약식’을 열고 기념촬영을 하고 있다. 영암군 제공

김영후 ㈜담아 대표와 민준연 ㈜백미당 본부장, 우승희 영암군수는 이날 협약서에 서명하며 영암 고구마로 지역과 기업이 상생하는 모범을 창출하기로 했다.

협약에 따라 ㈜백미당은 오는 12월 영암 고구마를 원료로 한 신메뉴 고구마 아이스크림과 라떼 음료 등을 출시하고, 본격 홍보마케팅에 나서기로 했다.

영암군과 ㈜담아는 영암 고구마와 가공품을 신선하고 안전하게 공급하는 체계를 구축하고, 마케팅 지원도 병행한다.

우승희 영암군수는 “지역 대표 특산물인 고구마와 백미당의 노하우가 만나 전국 소비자의 입맛을 사로잡는 특별한 맛이 탄생할 것으로 믿는다”며 “영암 농가의 소득과 기업 매출을 높이는 상생의 모범을 창출하겠다”고 말했다.

프리미엄 아이스크림과 커피 프랜차이즈인 ㈜백미당은 전국의 주요 백화점 등에 61개 매장을 운영하며, 유기농 우유를 원료로한 소프트아이스크림과 라떼 등을 판매하고 있다.