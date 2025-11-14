'푸른 산호초' 마쓰다 세이코, 데뷔 46년 만에 첫 내한공연

"아~ 내 사랑은 남풍을 타고 달려요"(あ- 私の戀は南の風に乘って走るわ)('푸른 산호초(1980·?い珊瑚礁)' 중)

남풍(南風)을 타고 일본 '원조 국민 아이돌' 마쓰다 세이코(Matsuda Seiko·마츠다 세이코)가 데뷔 46년 만에 첫 내한공연한다.

마쓰다 세이코. 유튜브 캡처

14일 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에 따르면, 마쓰다는 오는 2026년 2월22일 인천 인스파이어 아레나에서 '인스파이어 콘서트 시리즈 #7: 마츠다 세이코 45주년 기념 콘서트 투어 ? 싱!싱!싱! 인 코리아'로 한국 팬들에게 첫 인사한다.

인스파이어 리조트가 자체 기획하는 콘서트 '인스파이어 콘서트 시리즈'의 일곱 번째 공연이다.

일본 대중음악 역사의 전설이라 불리는 마쓰다는 1980년 '맨발의 계절'로 데뷔했다. 청순하면서도 단단한 가창력으로 아시아 전역에서 폭발적인 관심을 받았다.

또 데뷔 해부터 1988년까지 발표한 노래 중 24곡을 연속으로 일본 오리콘 차트 1위에 올리며, 지금까지도 '영원한 아이돌'로 명실상부한 슈퍼스타의 자리를 확고히 했다.

'푸른 산호초', '바람은 가을색', '여름의 문' 등 수많은 히트곡을 통해 총 2963만 장의 앨범 판매량을 기록 중이다. 특히 '푸른 산호초'는 그룹 '뉴진스' 멤버 하니가 지난해 6월 26~27일 일본 도쿄돔에서 연 팬미팅 '버니즈 캠프 2024 도쿄돔'에서 불러 한일 영국에서 크게 재조명됐다.

그렇게 하니의 '푸른 산호초'는 일본 경제부흥의 절정이었던 쇼와 시대의 마지막을 장식한 현지 국민 아이돌에 대한 향수, 복고를 신선하게 여기는 한일 Z세대, 새로운 음악을 찾는 타국의 음악 팬들 사이의 접점을 만들어줬다. 베트남·호주 이중국적을 지닌 하니가 한국을 기반으로 삼는 K팝 아이돌 자격으로, 일본어 곡을 부르는 모습은 음악엔 국경이 없다는 인식도 새삼 심어줬다.

'푸른 산호초'는 마쓰다의 두 번째 싱글이다. 청량함을 강조한 멜로디와 순정을 가득 담은 가사는 '세이코짱' 신드롬에 불을 지폈다.

특히 마쓰다는 '세이코 컷'이라는 헤어스타일을 유행시킬 만큼 당대 일본 대중문화를 상징하는 인물이었다. 'H2' '러프' 등으로 국내에도 상당한 팬을 보유한 일본 만화가 아다치 미츠루의 또 다른 명작 '터치'의 여주인공 '아사쿠라 미나미'가 마쓰다를 오마주한 캐릭터다. 특히 머리 스타일이 많이 닮았다.

미나미(みなみ)라는 이름으로 남(南)쪽에서 따왔다. 미나미의 부친이 운영하는 카페 이름은 심지어 '남풍'(南風·미나미 가제)이다. 이렇게 '터치' 곳곳에 '푸른 산호초'의 흔적이 묻어나 있다. 아다치의 만화들은 첫사랑을 떠올리게 하는 아련함이 있는데 마쓰다가 이 방면에선 선두주자다.

이번 내한공연은 마쓰다의 음악 인생을 집약적으로 담아낸다. 2025 시즌 사이타마 슈퍼 아레나, 일본 부도칸 등 일본 전역에서 시작된 투어다. 마쓰다는 올해 9월 부도칸 공연에서 첫 한국 방문에 대한 기대감을 나타내기도 했다.

이번 콘서트 티켓은 놀 인터파크 티켓에서 오는 28일 오후 8시 선예매, 12월5일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다.

인스파이어는 그간 자체적으로도 마룬5, 린킨파크, 원리퍼블릭 등의 공연을 직접 기획했다. 지난해 12월 요아소비, 올해 1월과 3월에는 각각 나니와단시, 요네즈 켄시 등 J팝 아티스트의 공연을, 9월에는 중화권에서 두터운 팬층을 보유한 재키 청, 임준걸의 첫 내한 콘서트를 열었다.

<뉴시스>