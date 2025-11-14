'암 투병' 박미선, 선우용여와 눈물의 재회…"고기 사주고 가신 엄마"

유방암 투병 중인 코미디언 박미선이 배우 선우용여와의 깊은 친분을 뽐냈다.

박미선은 14일 자신의 소셜미디어에 선우용여와 함께 찍은 사진을 올리고 "밥 사주신다고 멀리 파주까지 오셔서 고기 사주고 가신 엄마"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

박미선, 선우용여. 박미선 인스타그램 캡처

사진 속 박미선과 선우용여는 환한 미소로 카메라를 바라보고 있다. 박미선은 "늘 내 생각하면 그렇게 눈물이 나시나봐요. 오래오래 건강하세요"라며 선우용여를 응원했다.

그러면서 해시태그로는 '순풍산부인과' '모녀지간' '번개모임' 등을 붙이며 돈독한 관계를 드러냈다.

두 사람은 SBS TV 시트콤 '순풍산부인과(1998~2000)'에서 모녀로 호흡을 맞췄다.

박미선은 유방암 진단을 받은 뒤 지난 1월부터 방송 활동을 중단하고 치료에 전념했다. 최근 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 유방암 투병 사실과 치료 과정을 직접 밝히며 복귀 소식을 전했다.

그는 "생존 신고하려고 출연했다"며 "치료가 길었고 폐렴까지 겹쳤다. 지금은 약물치료 중"이라고 털어놨다.

이어 "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이지만 다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"고 전했다.

박미선은 지난 13일에도 소속사를 통해 "오랜만에 카메라 앞에 서서 많이 떨렸지만, 그동안 걱정해주시고 응원해주신 분들께 '저 잘 지내고 있어요'라고 직접 말씀드리고 싶어서 용기냈다"고 밝히며 활동 재개 의지를 보인 바 있다.

<뉴시스>