“독감 난리났네”… 초등생·영유아 확진자 폭증

유행단계 ‘높음’으로 격상…지난해보다 12배↑

독감이 유행 중인 11일 성북구 우리아이들병원 진료실이 진료를 받기 위해 기다리는 어린이들로 붐비고 있다. 연합뉴스

인플루엔자(독감)가 어린이와 청소년을 중심으로 빠르게 번지며 불과 일주일 사이 환자가 두 배 이상 증가한 것으로 나타났다.

14일 질병관리청이 발표한 ‘의원급 인플루엔자 표본감시’ 결과를 보면, 45주차(11월 2~8일) 독감 의심 환자는 외래환자 1000명당 50.7명으로 전주 대비 122.4% 급증했다. 4주 전 7.9명에 불과했던 수치는 13.6명(43주차)→22.8명(44주차)→50.7명(45주차)으로 가파르게 치솟았다.

특히 초등학생(7~12세)이 가장 심각했다. 이 연령대 독감 의심 환자는 외래 1천명당 138.1명으로 전주(68.4명)의 두 배를 넘어섰다.

영·유아(1~6세)는 82.1명(전주 40.6명), 청소년(13~18세)은 75.6명(전주 34.4명)으로 모두 2배 이상 증가했다.

급증세가 이어지면서 독감 유행단계도 기존 ‘보통’에서 ‘높음’ 단계로 상향됐다. 이번 절기 유행 기준(9.1명)의 5.5배 수준이다. 지난해 같은 기간과 비교하면 올해 독감 의심 환자는 12배 이상 많다.

입원 환자도 늘고 있다. 병원급 221곳 표본감시에서는 지난주 독감 입원 환자가 356명으로, 전주(174명)의 두 배에 달했다. 외래 검체에서 검출된 독감 바이러스 비율은 35.1%로 최근 4주간 꾸준히 상승 중이다.

반면 코로나19 입원 환자는 지난주 201명으로 직전 주(153명)보다 감소했다.

질병관리청은 고위험군을 중심으로 지금이라도 예방접종에 참여해달라고 당부했다.

65세 이상·임신부·생후 6개월~13세 어린이는 무료 접종 대상이며, 65세 이상은 코로나19 백신과 동시 접종도 가능하다.