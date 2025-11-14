포수 60홈런 시대 열어젖힌 칼 랄리지만…애런 저지에게 막혔다, 양키스 ‘캡틴’ 저지, 2년 연속 및 개인 통산 3회 MVP 수상

사진=AFP연합뉴스

포수 60홈런의 시대를 연 칼 랄리(시애틀 매리너스)도 뉴욕 양키스의 ‘심장’ 애런 저지의 MVP 수상을 막을 수 없었다. 저지가 2년 연속이자 개인 통산 세 번째 MVP를 거머쥐었다. 지난해에 이어 올해도 양대리그는 오타니 쇼헤이와 애런 저지의 MVP 수상으로 마무리됐다.

사진=AFP연합뉴스

메이저리그 사무국은 14일 뉴욕 양키스의 저지가 아메리칸리그 MVP에 선정됐다고 발표했다.

지난 시즌 아메리칸리그 MVP를 만장일치로 수상했던 저지지만, 올해는 만장일치는 아니었다. 아니 가까스로 수상했다는 말이 더 정확할 듯 하다. 1위표 17장, 2위표 13장을 받아 총점 355점으로 1위표 13장, 2위표 17장을 받은 랄리(335점)를 제치고 MVP에 선정됐다.

사진=AP연합뉴스

사진=AP연합뉴스

사진=AFP연합뉴스

올 시즌 저지는 시즌 초중반까지 4할 타율을 노릴 수 있는 정도로 믿을 수 없는 타격감을 선보였다. 시즌 최종 성적표는 152경기 출장 타율 0.331 53홈런 114타점 137득점 OPS 1.144. 타율은 메이저리그 전체 1위였다. 데뷔 후 처음으로 타격왕에 오른 저지다. 득점과 볼넷(124개)에도 1위에 오른 저지가 올해에 만장일치 MVP 수상을 실패한 건 랄리의 존재 때문이었다.

사진=AP연합뉴스

사진=AFP연합뉴스

사진=AP연합뉴스

랄리는 올 시즌 포수 역사상 가장 위대한 시즌을 보냈다고 해도 과언이 아니다. 159경기에 출전해 타율은 0.247로 낮았지만, 무려 60홈런에 125타점 OPS 0.948을 기록했다. 종전 포수의 한 시즌 최다 홈런 기록이었던 살바도르 페레즈(캔자스시티 로열스, 48홈런)를 넘어서서 포수 최초 50홈런을 돌파했고, 60홈런 고지를 밟았다. 수비적 부담이 큰 포수 포지션이라는 점에서 랄리의 MVP 수상도 조심스럽게 점쳐졌으나 저지에게 막혔다.