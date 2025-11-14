노만석 검찰총장 직무대행 “검찰 기대 부응 못해 죄송…검사들 징계 논의 부디 멈추길”

‘항소포기 논란’ 노만석, 14일 오전 퇴임식

“검찰에서 살펴주길 바라는 국민 고민해야”

‘대장동 개발 비리 사건 항소포기’ 논란을 빚은 노만석 검찰총장 직무대행이 14일 퇴임사에서 “어려운 여건 속에서도 차분하고 묵묵하게 국민으로부터 받은 사명을 완수하기 위해 노력하고 있는 검찰 가족 여러분의 기대에 부응하지 못한 것에 대해 아쉽고 죄송스러운 마음”이라고 밝혔다.

노 대행은 이날 오전 10시30분 서울 서초구 대검찰청에서 열린 퇴임식에서 “많은 후배 검사들의 선배로서, 다른 수사기관을 구분짓는 핵심 표징으로서 수사와 공소유지가 갖는 엄중한 의미에 대해 모두가 납득할 수 있도록 보다 더 설득력 있는 모습으로 결정하고 소통하지 못한 것을 무겁게 받아들인다”며 이같이 말했다. 노 대행은 대장동 민간 개발업자들에 대한 1심 재판에 항소하겠다는 서울중앙지검 수사·공판팀의 의견을 불허한 후 검찰 구성원들의 사퇴 요구가 이어지자 12일 공식적으로 사의를 표명했다.

퇴임식을 마친 노만석 검찰총장 직무대행이 14일 서울 서초구 대검찰청을 나서고 있다. 연합뉴스

노 대행은 또 “최근 일련의 상황에 대해 검찰을 대표하는 사람으로서 우리 검찰의 미래를 생각하는 마음으로 저 스스로 물러나는 만큼, 일각에서 제기되는 검사들에 대한 징계 등 논의는 부디 멈춰 주시길 부탁드린다”고 호소했다. 이어 “검찰 구성원들이 검찰의 기능과 정치적 중립성 등에 대한 전반적인 우려를 내부적으로 전한 것임에도 이를 항명이나 집단행동으로 보는 일부 시각에 대해 안타까운 마음”이라며 “모든 갈등을 봉합하고 하나 된 검찰이 범죄로부터 국민을 지키는 본연의 역할을 다할 수 있도록 너그러운 마음으로 지켜보고 성원해 달라”고 당부했다.

아울러 “형사사법체계의 중대한 변화로 인해 국민이 겪을 불편에 대한 충분한 논의나 대비 없이, 단순히 검찰청을 폐지하는 것에만 몰두하는 답답한 상황이 지속되고 있다”면서 “형사사법체계 개편 논의에서 국민의 선택권은 존중돼야 하며 국민이 일차적으로 수사를 진행했던 곳뿐만 아니라, 법률 전문가인 검사가 있는 검찰에서 다시 한 번 자신의 사건을 살펴봐 주기를 바라시지는 않는지 진지하게 고민하고 반영될 필요가 있다”고 했다.