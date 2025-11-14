나이키코리아, 신임 대표에 체이스 테일러 선임

나이키코리아는 디지털 커머스 및 글로벌 브랜드 전략 분야에서 폭넓은 경험을 보유한 체이스 테일러(Chase Taylor)를 신임 대표(General Manager)로 선임했다고 14일 밝혔다.

나이키코리아 본사에서 열린 ‘Meet & Greet’ 세션에서 체이스 테일러(Chase Taylor) 신임 대표가 임직원들에게 첫 인사를 전하고 있다.나이키코리아 제공

체이스 테일러 대표는 나이키 디지털 마케팅 코디네이터로 경력을 시작한 이후 북미 시장 선임 이사직을 역임했다. 이후 남아프리카공화국 총괄 매니저(GM)로 브랜드와 디지털 기반의 성장 전략을 주도해온 핵심 리더다.

체이스 테일러 대표는 부임 첫 일정으로 진행된 'Meet & Greet' 세션에서 임직원과 직접 인사를 나누며 나이키 로고가 새겨진 백설기를 광주리에 담아 함께 나누는 시간을 가졌다.

이는 한국의 문화를 존중하고, ‘함께 음식을 나누며 정을 쌓는 문화’를 통해 새로운 시작을 함께하자는 의미를 담은 것으로, 나이키코리아 일원으로서 소통과 공감의 리더십을 중요하게 여긴다는 점을 보여줬다.

나이키코리아는 “체이스 테일러 대표가 한국 시장에서 나이키의 브랜드 가치를 강화하고, 소비자들의 브랜드 경험을 확장할 것으로 기대한다”고 밝혔다.