LS마린솔루션, 3분기 매출 770억원…‘동분기 역대 최대 실적’

LS마린솔루션이 올해 3분기에 역대 동분기 최고 매출을 달성했다.

LS마린솔루션 해저케이블 포설선 GL2030. LS마린솔루션 제공

LS마린솔루션은 3분기 연결 기준 매출 770억원, 영업이익 21억원을 기록했다고 14일 공시했다.

3분기 매출은 전년 동기(374억 원) 대비 2배가 넘는 106% 증가로, 3분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 누적 매출은 전년 연간 매출의 145%인 1884억 원에 달해, 연내 2000억 원 돌파가 유력하다.

이번 실적은 대만 전력청 해상풍력 2단지 시공 본격화, 자회사 LS빌드윈의 싱가포르 프로젝트 실적 반영, 그리고 LS전선과의 시너지 효과 등에 힘입어 달성됐다. 여기에 대만 해상풍력단지 해저케이블 매설과 방산용 해저 음향탐지 센서 설치 등 대형 프로젝트가 예정이어서, 단기 실적 성장세도 지속될 전망이다. 다만 GL2030 생산설비 증설에 따른 일시적 수익 감소로 영업이익은 전년 동기 대비 약 71% 감소했다.

현재 LS마린솔루션의 수주잔고는 약 7000억 원으로, 국내 해상풍력 시장의 확대와 서해안 초고압직류송전(HVDC) 사업 추진 가속화에 따른 추가 수주도 기대된다.

회사 관계자는 “신안우이, 태안, 해송 등 주요 해상풍력 프로젝트의 우선협상대상자로 지정돼 있으며, 일부는 연내 계약 전환이 예상된다”며 “또 서해안 HVDC 에너지 고속도로 사업도 중장기 성장 모멘텀이 될 것이다”고 말했다.