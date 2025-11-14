반다이남코코리아, 성수 ‘다마고치 팝업스토어’서 신제품·한정판 공개

반다이남코그룹의 한국 법인 반다이남코코리아는 11월 22일부터 30일까지 서울 성수동에서 ‘월드 다마고치 투어 – 다마고치 팝업스토어’를 개최한다.

다마고치는 1996년 일본에서 처음 출시된 디지털 펫형 육성 완구로, 전 세계 누적 출하량 1억 개를 돌파한 인기 시리즈다. 국내에서는 1997년 첫 출시 이후 세대를 아우르며 꾸준히 사랑받고 있으며, 올해 7월에는 최신 시리즈 ‘다마고치 파라다이스’가 출시돼 10대 소녀부터 향수를 느끼는 성인 팬층까지 폭넓은 인기를 얻고 있다.

이번 팝업스토어에서는 이벤트 한정 상품과 국내 최초 공개 제품을 선보인다. ‘다마고치 파라다이스’ 신제품 ‘제이드 포레스트’를 비롯해 기존 시리즈 ‘핑크 랜드’, ‘블루 워터’, ‘퍼플 스카이’, ‘다마고치 나노’의 신제품 ‘마이멜로디&쿠로미 다마고치’, 그리고 이벤트 한정 ‘다마고치 오리지널 마메치 로봇과 친구들’ 등이 전시·판매될 예정이다. 또한 블랭킷, 파우치, 스티커 등 다양한 오리지널 굿즈와 구매 고객을 위한 특별 혜택과 경품 이벤트도 마련되어 방문객들에게 다채로운 즐거움을 제공한다.

행사장에는 ‘다마고치 파라다이스’와 연동되는 체험형 기기 ‘Lab Tama’가 한국 최초로 복수 설치된다. 방문객은 미니게임을 즐기거나 자신의 ‘다마고치 파라다이스’와 통신해 ‘Lab Tama’ 한정 아이템을 획득할 수 있다. ‘다마고치 파라다이스’를 소지하지 않아도 플레이할 수 있으며, 현장에서 직접 육성 중인 다마고치를 이용해 이벤트 한정 아이템을 얻는 등 색다른 즐거움을 경험할 수 있다.

또한 셀프사진 브랜드 ‘포토이즘(Photoism)’과 협업한 ‘다마고치 파라다이스’ 전용 프레임이 처음 공개되며, 다마고치 캐릭터를 테마로 한 음료와 디저트를 즐길 수 있는 ‘다마고치 카페’도 함께 운영된다.

한편, 이번 이벤트는 현장 대기 예약 시스템이 도입될 예정이며, 자세한 정보와 입장 안내는 반다이남코코리아 공식 인스타그램 및 공식 X(구 트위터) 계정 ‘다마고치 팝업스토어’를 통해 확인할 수 있다.