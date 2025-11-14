김정관 산업장관 "3500억달러 규모 대미 투자 양해각서 서명"

한미 관세협상 관련 브리핑하는 김정관 장관 (서울=연합뉴스) 김주형 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 한미 관세협상 팩트시트 및 MOU 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.11.14 kjhpress@yna.co.kr/2025-11-14 15:12:09/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

김정관 산업통상부 장관이 14일 한미 관세 합의 및 대미 투자 관련 양해각서(MOU)를 미국과 체결했다고 밝혔다.

김 장관은 이날 오후 정부서울청사에서 브리핑을 열고 "오늘 한국과 미국 정부는 3천500억달러 투자 운용에 대한 합의를 토대로 전략적 투자에 관한 양해각서를 체결했다"고 말했다.

김 장관은 "3천500억달러 규모의 전략적 투자는 2천억달러의 투자와 1천500억달러의 조선 협력 투자로 구성된다"고 설명했다.

<연합>