김정관 산업장관 "3500억달러 규모 대미 투자 양해각서 서명"

김정관 산업통상부 장관이 14일 한미 관세 합의 및 대미 투자 관련 양해각서(MOU)를 미국과 체결했다고 밝혔다.
김 장관은 이날 오후 정부서울청사에서 브리핑을 열고 "오늘 한국과 미국 정부는 3천500억달러 투자 운용에 대한 합의를 토대로 전략적 투자에 관한 양해각서를 체결했다"고 말했다.
김 장관은 "3천500억달러 규모의 전략적 투자는 2천억달러의 투자와 1천500억달러의 조선 협력 투자로 구성된다"고 설명했다.
<연합>
<연합>
