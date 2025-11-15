인천공항, ‘삼목도 선사 유적 배움터’ 기공식 개최

인천공항공사가 ‘삼목도 선사 유적 배움터’ 건립에 나섰다.



인천국제공항공사는 인천 중구 운서동 삼목도 선사 유적에서 ‘삼목도 선사 유적 배움터’ 건립을 위한 기공식을 가졌다고 14일 밝혔다.

13일 인천 중구 삼목도 선사 유적에서 열린 ‘삼목도 선사 유적 배움터’ 기공식에서 인천국제공항공사 이학재 사장(왼쪽 세번째)과 참석자들이 시삽을 하고 있다.

‘삼목도 선사 유적 배움터’는 30인 규모의 교육 공간과 화장실, 해설사 대기실 등을 포함한 연면적 100㎡ 규모의 시설이다.

이와 관련해 4월 공사와 중구는 ‘삼목도 선사 유적 활용 사업 업무협약’을 체결했으며, 이번 기공식을 시작으로 배움터 조성을 본격화해 2026년 6월 준공을 할 계획이다.

공사는 배움터 및 편의시설 조성을 담당하고, 중구는 교육 및 체험 프로그램을 운영함으로써 지역 주민 및 방문객들에게 살아있는 역사 학습의 기회를 제공할 예정이다.

‘삼목도 선사 유적’은 인천시 지정문화재 기념물 제55호이자 서해 도서지역에서 발견된 최대 규모(17기)의 신석기 주거지 유적으로서, 도서지역 선사인들의 생업 및 주거양식 연구를 위한 중요한 역사적 가치를 지니고 있다.

공사는 2003년 2단계 공항물류단지 부지 내에서 선사 주거지를 발굴한 이후 유구 3기를 복원하고 선사 유적의 역사적 가치를 체험할 수 있도록 4만 5000㎡ 규모의 ‘삼목 선사유적공원’을 2012년 조성해 관리해왔다.

이번 배움터 조성을 통해 공사는 유적의 활용도를 더욱 높이고, 해당 유적지가 지역 사회의 문화적 거점으로 자리 잡는데 기여할 것으로 기대하고 있다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 사업은 삼목도 선사 유적의 교육적 가치를 극대화하는데 도움이 될 것”이라며, “앞으로도 공사는 공항 인근 지역 주민들의 편의 제고와 지역 사회 발전을 위해 유관기관과 협력해 다방면으로 고민하겠다”고 말했다.