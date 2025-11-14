“일상 더 힘들게 하지 말라”…새벽배송 금지 막아달라는 ‘워킹맘’의 호소

국회 국민동의청원에서 “민주노총 소식 접해”

노동계와 유통업계의 쟁점이 되는 ‘새벽배송 금지’를 막아달라는 어느 ‘워킹맘’의 호소글이 국회 국민동의청원 페이지에 올라왔다.

14일 국민동의청원에 따르면 자신을 초등학생과 중학생 자녀를 키우는 맞벌이 가정의 주부로 소개한 A씨는 청원글에서 “택배 사회적 대화기구에서 민주노총이 ‘새벽배송 전면 금지’를 요구했다는 소식을 접했다”고 운을 뗐다.

택배기사의 과로를 막기 위해 0~5시 ‘초심야배송’ 제한을 요구하는 민주노총 택배노조의 입장도 안다면서, A씨는 “(사실상) 새벽배송을 금지하라는 이야기인데 일반적인 상식으로는 이해되지 않는다”고 지적했다.

매일 늦은 퇴근과 육아 사이에서 허덕이는 맞벌이 가정에 ‘새벽배송’은 일상을 지탱하게 해주는 힘이라고 A씨는 강조했다. 그는 “장 보는 것도 새벽배송이 없었으면 쉽지 않은 일”이라며 “국민 일상에 필수 서비스나 마찬가지인 새벽배송을 없애는 건 일상을 더 힘들게 하는 것”이라고 했다.

A씨는 “국민들의 삶과 밀접하고 많은 일자리와 연결되어 있는 산업에 대한 규제는 많은 고려와 논의가 필요한 것이 상식”이라며 “무작정 금지하는 것은 더 큰 불편과 사회적 갈등을 가져올 뿐이므로 국민에게 필요한 게 무엇인지 더 나은 방법을 국회와 국토교통부에서 찾아주시길 바란다”는 호소도 남겼다.

국회 국민동의청원은 온라인 시스템에 공개된 후 30일 이내에 5만명 이상의 동의를 얻으면 소관 상임위원회에 회부된다. 동의 기간이 다음달 13일까지인 이 청원에는 14일 오후 4시20분 기준 3899명이 동의했다.

앞서 민주노총 택배노조는 지난달 ‘택배 사회적 대화기구’ 회의에서 “택배기사 과로 개선을 위해 0시~오전 5시 초(超)심야 배송을 제한해 노동자의 수면시간과 건강권을 최소한으로 보장하자”고 제안했다.

이를 두고 유통업계와 물류업계는 소비자 불편과 물류 일자리 감소 등을 우려하며 받아들이기 어렵다는 입장이다.

사단법인 소비자와함께·한국소비자단체연합이 소비자 1000명을 대상으로 실시한 온라인 설문조사에서는 전체 응답자의 64%가 새벽배송 중단 시 불편함을 느낄 것이라며 답했고, 경험자의 99%는 계속 이용하겠다는 입장을 보인 것으로 나타났다.