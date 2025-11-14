카페에서 앱으로 가는 회원들…중고나라 앱·웹 MAU 450만 돌파

중고나라는 네이버 카페를 제외한 자사 애플리케이션과 웹 서비스의 10월 월간 활성 이용자수(MAU)가 450만명을 돌파했다고 14일 밝혔다. 중고나라 제공

중고나라는 네이버 카페를 제외한 자사 애플리케이션(앱)과 웹 서비스의 10월 월간 활성 이용자수(MAU)가 450만명을 돌파했다고 14일 밝혔다.

전월 대비 약 20% 증가한 수치로 앱 거래 강화 정책 시행 이후 자체 플랫폼 중심의 성장세가 가속화한 것으로 분석된다.

중고나라는 이용자의 안전한 거래 환경 조성을 위한 ‘안심보장 프로젝트’의 일환으로 지난달부터 상품 등록·결제·배송 등 거래 전 과정을 앱 중심으로 일원화하는 ‘앱 안심 전환 정책’을 추진해 왔다.

이는 사용자 경험 개선과 거래 신뢰도 제고로 이어지며 자체 앱·웹 서비스로의 이용자 유입을 빠르게 견인하고 있다.

지난달 중고나라 앱 신규 가입자 수는 전월 대비 14%, 올해 1월 대비 약 1.5배 증가하며 역대 최고치를 기록했다. 같은 기간 앱 신규 설치 건수도 전월 대비 20% 가까이 늘었다.

앱 중심 이용자 기반이 확대되면서 거래 규모도 성장세를 이어가고 있다. 10월 한 달간 발생한 거래액은 전월 대비 23%, 올해 1월보다는 약 2배 이상 증가했다.

중고나라 최인욱 대표는 “모든 이용자가 중고나라 앱에서 안심하고 거래할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다”고 말했다.