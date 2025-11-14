“K주류 세계화 힘 보탠다”…롯데칠성음료, 국세청 주관 ‘2025 K-SUUL AWARD’ 심사 참여

롯데칠성음료가 국세청이 주관하는 ‘2025 케이-술 어워드(K-SUUL AWARD)’에 심사위원으로 참여해 국내 중소 주류 기업의 해외 진출 지원에 힘을 보탠다고 14일 밝혔다.

임광현 국세청장이 국민•기업•자문 심사단과 함께 관능(블라인드) 심사를 하고 있다. 롯데칠성음료 제공

‘2025 K-SULL AWARD’는 독창성과 성장 가능성을 지닌 국내 중소기업의 우수 주류를 발굴해 세계 진출을 돕고 주류 무역수지 적자를 개선코자 기획됐다.

롯데칠성음료는 다른 주류 대기업, 대형유통사 등과 함께 수출 실무자로 구성된 기업심사단의 일원으로 국세청 내부 심사단과 함께 출품 주류의 서류 심사를 진행했다.

지난 9월 국내 중소기업으로부터 참가신청을 받은 이번 심사에는 총 175개 중소기업의 366개의 주류 제품이 출품되었으며, ‘탁·약·청주류’, ‘과실주·맥주류’, ‘소주류’, ‘그 외 주류’로 구성된 각 부문에서 전문가 서류심사, 블라인드 테이스팅을 통해 각각 10종의 제품씩 총 40개의 제품을 1차 선발했다.

이어 1차 선발된 40개의 제품을 대상으로 공정성 확보를 위해 공개 모집한 국민 심사단 40명과 주류 전문가, 수출 실무자, 국세청 출입기자 등으로 구성된 전문가 40명을 포함한 약 80여명의 심사단이 2차 블라인드 테이스팅 등을 통해 각 부문별 5종씩 총 20종의 제품을 2차 선발했고, 제품 설명, 디자인 등을 포함한 최종 심사를 통해 각 부문별 3개, 총 12개의 우수 주류를 선발할 계획이다.

최종 선발된 12종의 우수 주류는 12월초 개최 예정인 ‘2025 K-SUUL AWARD’를 통해 처음 공개되며, 최종국세청 인증마크와 함께 국내 대형 유통사의 해외 매장에서 진열·판매될 예정이다.

또 해외에서 개최되는 다양한 국제 주류 박람회에서 운영 될 ‘대한민국 K-SUUL관’에 우선 전시되어 해외 주류 바이어 등과의 네트워크 구축을 통해 수출 판로를 넓힐 수 있는 기회를 제공받게 될 예정이다.

임광현 국세청장과 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료 관계자는 “‘K-SUUL’의 세계화와 주류 무역수지 개선을 위한 ‘K-SUUL AWARD’에 미력이나마 역할을 할 수 있어 감사드린다”며 “당사도 국세청과 함께 ’K-SUUL’을 중심으로 한국산 주류가 세계 시장에서 더욱 사랑받을 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다”고 전했다.