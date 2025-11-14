李 대통령 장·차관급 6명 인사 단행… 중앙노동위원장에 박수근 교수 재기용

이재명 대통령이 14일 장·차관급 6명의 인사를 단행했다. 장관급인 중앙노동위원회 위원장에는 문재인정부 시절 해당 보직을 맡은 바 있던 박수근 교수가 내정됐다.

박수근

김남준 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 진행한 브리핑에서 “이 대통령은 오늘 장관급 위원장 1명, 차관 1명, 차관급 3명, 차관급 예우 상임위원 1명의 인사를 단행했다”고 밝혔다. 중앙노동위원장으로 내정된 박 교수는 경남 창원 출신으로 연세대 법학과를 졸업하고 동대학에서 석사학위를 받았으며 사법연수원 18기 출신이다. 한국노동법학회 회장과 경사노위 노사관계 제도·관행개선위원회 위원장을 지냈고, 문재인정부 시절인 2019년 11월부터 2022년 11월까지 중앙노동위원장을 맡은 바 있다.

김 대변인은 “박 내정자는 학계와 정부 위원회에서 활발히 활동해 온 이론과 실무를 겸비한 노동 전문가”라며 “노동 문제에 관한 판정 조정 업무를 수행하는 중앙노동위원회 위원장으로서 공정하게 노동자의 삶을 지키는 한편 성숙한 노사 관계 발전에도 기여할 적임자로 기대한다”고 밝혔다. 김 대변인은 “박 내정자의 임용일은 현 위원장의 임기 만료일인 이달 28일 이후”라고 부연했다.

(왼쪽부터) 이병권, 이용철, 한삼석, 이정렬, 이정한

중소벤처기업부 제2차관에는 이병권 전 서울지방중소벤처기업청장이 임명됐고 방위산업청장에는 이용철 전 방위사업청 초대 차장이 임명됐다. 또 국민권익위원회 부위원장에는 한삼석 국민권익위 상임위원이, 개인정보보호위원회 부위원장에 이정렬 개인정보보호위원회 사무처장이 임명됐다. 차관급 예우를 받는 경제사회노동위원회 상임위원에는 이정한 고용노동부 고용정책실장이 임명됐다.