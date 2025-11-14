李 대통령 장·차관급 6명 인사 단행… 중앙노동위원장에 박수근 교수 재기용

이재명 대통령이 14일 장·차관급 6명의 인사를 단행했다. 장관급인 중앙노동위원회 위원장에는 문재인정부 시절 해당 보직을 맡은 바 있던 박수근 교수가 내정됐다.
김남준 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 진행한 브리핑에서 “이 대통령은 오늘 장관급 위원장 1명, 차관 1명, 차관급 3명, 차관급 예우 상임위원 1명의 인사를 단행했다”고 밝혔다. 중앙노동위원장으로 내정된 박 교수는 경남 창원 출신으로 연세대 법학과를 졸업하고 동대학에서 석사학위를 받았으며 사법연수원 18기 출신이다. 한국노동법학회 회장과 경사노위 노사관계 제도·관행개선위원회 위원장을 지냈고, 문재인정부 시절인 2019년 11월부터 2022년 11월까지 중앙노동위원장을 맡은 바 있다.
김 대변인은 “박 내정자는 학계와 정부 위원회에서 활발히 활동해 온 이론과 실무를 겸비한 노동 전문가”라며 “노동 문제에 관한 판정 조정 업무를 수행하는 중앙노동위원회 위원장으로서 공정하게 노동자의 삶을 지키는 한편 성숙한 노사 관계 발전에도 기여할 적임자로 기대한다”고 밝혔다. 김 대변인은 “박 내정자의 임용일은 현 위원장의 임기 만료일인 이달 28일 이후”라고 부연했다.
중소벤처기업부 제2차관에는 이병권 전 서울지방중소벤처기업청장이 임명됐고 방위산업청장에는 이용철 전 방위사업청 초대 차장이 임명됐다. 또 국민권익위원회 부위원장에는 한삼석 국민권익위 상임위원이, 개인정보보호위원회 부위원장에 이정렬 개인정보보호위원회 사무처장이 임명됐다. 차관급 예우를 받는 경제사회노동위원회 상임위원에는 이정한 고용노동부 고용정책실장이 임명됐다.