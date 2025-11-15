포항에 첫 수소연료전지 제조공장 ㈜FCI 착공, 수소산업 생태계 확장 가속

지역 첫 ‘수소연료전지 제조기업’ 유치, 대한민국 수소경제 중심도시로 도약

포항 수소특화단지 내 협약 기업들의 입주 본격화, 기업 집적 가속

원료–부품–완제품까지 이어지는 수소 밸류체인 구축

수소 전문기업 ㈜에프씨아이(이하 FCI)는 14일 포항블루밸리 국가산업단지에서 ‘수소연료전지 생산시설 제1공장’ 착공식을 개최했다.

포항시에 따르면 이날 행사는 포항에서 처음으로 수소연료전지 제조기업을 유치한 사례로, 지역 수소산업 생태계 확장의 중대한 전환점이 될 것으로 기대된다

수소 전문기업 ㈜에프씨아이(이하 FCI)는 14일 포항블루밸리 국가산업단지에서 ‘수소연료전지 생산시설 제1공장’ 착공식을 열고 있다. 포항시 제공

이날 행사에는 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장, 배영호 포항테크노파크 원장, 김헌덕 포항소재산업진흥원 원장, 해외투자사 및 파트너사 경영진 등 50여 명이 참석해 ‘수소경제 중심도시 포항’으로의 도약을 함께 축하했다.

FCI 포항 제1공장은 2021년 포항시와의 고체산화물 연료전지(SOFC) 업무협약을 기반으로 추진됐으며, 대지면적 4만8556㎡ 규모에 연간 25MW 생산능력을 갖춘 제조 라인을 단계적으로 구축한다.

이를 통해 ▲수소연료전지 스택 ▲핵심 부품 ▲수전해 시스템 생산까지 가능한 통합 공급 체계를 마련해 국내외 시장 대응력을 높일 계획이다.

특히 소형 고체산화물 전해조(SOE) 개발, 240kW급 대형 모델 상용화 등 기술 고도화를 추진함으로써 탄소중립 전환을 위한 전략 거점 역할을 강화한다.

이번 사업으로 도내에서 원료–부품–완제품까지 이어지는 유일한 수소산업 밸류체인이 구축될 전망이다.

이강덕 포항시장은 “FCI의 포항 투자는 수소경제 중심도시로 도약하기 위한 결정적 계기”라며 “탄소중립 시대를 선도하는 에너지 기반을 구축할 것”이라고 말했다.

이태원 FCI 대표는 “포항 제1공장은 대형 연료전지 상용화와 글로벌 수출의 핵심 거점이 될 것”이라며 “포항을 글로벌 수소연료전지 도시로 성장시키겠다”고 밝혔다.

업계 전문가들은 포항에 완제품 제조기업이 들어서는 것은 산업구조 측면에서도 큰 의미가 있다며 수소연료전지 생산·수출 체계가 구축된다는 점을 강조했다.

포항시는 내년부터 수소특화단지 내 협약 기업들의 입주가 본격화될 것으로 내다보고 있다. 이번 FCI 착공을 계기로 기업 집적이 빨라지며, 지역 내 수소산업 밸류체인 완성도 한층 앞당겨질 전망이다.

FCI 제1공장이 완공·가동되면 신규 일자리 창출은 물론, 연구기관·대학·기업 간 협력 강화를 통한 지역 혁신 생태계 구축에도 기여할 것으로 보인다.

특히 최근 포항시에 유치된 글로벌 AI 데이터센터와의 연계를 통해 수소연료전지를 활용한 친환경 전력 공급 체계 구축도 기대된다.

이를 기반으로 수소·에너지·AI 산업 간 융합 시너지 창출에도 속도가 붙을 것으로 전망된다.