포항시의회, 17일부터 제326회 임시회 개회

포항시 한지산업 육성 및 지원 조례안 등 총 66개 안건 심사 예정

경북 포항시의회는 17일 오전 제326회 임시회를 열고 24일까지 8일간의 일정으로 의정활동에 들어간다고 16일 밝혔다.

이번 임시회에서 시의회는 ▲포항시 한지산업 육성 및 지원 조례안 (김영헌 의원 대표발의) ▲포항시 공공자금 운용 및 관리 조례안(김하영 의원 대표발의) ▲포항시 국가유산지킴이 활동 등에 관한 조례안 (최광열 의원 대표발의) ▲포항시 해병대전우회 활동 지원 등에 관한 조례안(함정호 의원 대표발의) ▲포항시 체육시설 사용 조례 일부개정조례안(김민정 의원 대표발의) ▲포항시 6‧25참전 학도병의 날 조례안(전주형 의원 발의) ▲포항시 지역사회 통합돌봄 지원 조례 전부개정조례안(이다영 의원 대표발의) ▲포항시 초등학교등 입학준비금 지원 조례 일부개정조례안(황찬규 의원 대표발의) ▲포항시 도시재정비 촉진 조례안(김형철 의원 발의) 등 의원발의 조례안 9건을 포함해 총 66개 안건에 대해 심사·의결할 예정이다.

의사일정 첫날인 17일 제1차 본회의를 시작으로 18일~23일 상임위원회별 현장방문 및 조례안 등 심사, 24일 제2차 본회의를 열어 안건을 처리하고 8일간의 의사일정을 마무리할 예정이다.