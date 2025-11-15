겨울 정기세일 돌입한 백화점…김장 재료 할인 나선 대형마트

주요 백화점은 일제히 겨울 정기세일에 돌입했고, 대형마트들은 김장 재료와 연말 성수기를 겨냥한 와인 할인 경쟁에 나섰다.

롯데백화점 제공

15일 업계에 따르면 롯데백화점은 오는 30일까지 겨울 정기세일을 통해 460여개 브랜드 제품을 최대 50% 할인한다. 패션 브랜드는 가을·겨울(FW) 신제품을 최대 30% 할인하고 스포츠 브랜드는 기능성 겨울 의류와 용품을 최대 40% 저렴하게 판매한다. 세일 첫 주말인 16일까지 상품군 및 구매 금액에 따라 7% 상당 롯데 상품권을 선착순 증정한다.

신세계백화점은 오는 30일까지 전국 13개 점포에서 겨울 정기 세일을 한다. 오는 19일까지 '시즌오프&세일' 행사를 열어 300여개 브랜드 제품을 최대 60% 할인하고 신세계백화점 단독 상품을 선보인다. 닥스 구두·미소페·바바라 구두·소다·탠디 등 5개 브랜드가 신세계와 협업한 '윈터 슈즈 컬렉션'을 공개한다. 오는 20일까지 주류 창고 방출전 '신세계 드링크 페스타'를 통해 와인뿐 아니라 위스키와 전통주 등 다양한 주류를 소개한다.

현대백화점은 오는 30일까지 전 점포에서 겨울 할인 행사 '더 세일'을 통해 200여개 브랜드의 가을·겨울 시즌 신상품을 최대 50% 할인한다. 패딩·코트 등 아우터(외투) 물량을 작년 겨울 세일보다 최대 20% 늘렸다. 무역센터점은 '캐시미어 대전', 판교점은 쥬크·듀엘·크로커다일 등 3개 브랜드가 참여하는 '대현 패밀리세일' 행사를 연다.

이마트는 오는 19일까지 '와인장터' 행사를 진행한다. 화이트·스파클링 와인은 국내에서 보기 힘든 신상품을 선보이고 30% 할인한다. '미안더 데쉬보쉬 스틴'과 '프레스코발디 아템스 치치니스'는 행사 카드로 결제 시 30% 할인한다. '두게싸 리아 피에몬테 브라케토'와 '마리스 줄뤼' 등은 9천900원에 제공한다. 17∼19일에는 와인 20개 품목을 대상으로 신세계포인트 적립 시 3병을 2만원에 구매할 수 있다.

홈플러스는 오는 19일까지 '홈플 김장대전'을 통해 '고창 다발무'를 5천원대, '산지 그대로 흙쪽파'는 4천원대, '김장용 햇고춧가루(800g)'는 1만5천원대에 각각 선보인다. 깐마늘(1㎏)과 영주 햇생강(900g)도 각각 6천원대에 판매한다. 해수부 할인 혜택을 적용해 남해안 생굴과 백설 액젓과 천일염 등을 특가에 판매한다. '김포족'(김장 포기족)을 위해 김치 13종은 2개 이상 구매 시 50% 할인한다.

롯데마트는 오는 19일까지 '슈퍼 세이브 김장위크' 행사를 통해 엘포인트 회원을 대상으로 농림축산식품부와 협업해 배추 3입망을 5천967원, 포기당 1천989원에 판매한다. 다발무는 6천원대, 깐마늘(1㎏)은 7천원대, 갓은 3천원대에 각각 준비했다. 롯데마트의 주류 전문매장 보틀벙커는 오는 26일까지 잠실·서울역·상무점 등 3개 매장에서 '2025 하반기 블랙벙커데이'를 개최한다. 와인과 위스키 등 2천여종을 최대 50% 할인한다.

쿠팡은 인기 육아용품 브랜드 상품 7천여종을 할인하는 '베이비&키즈쇼'를 오는 23일까지 진행한다. 행사상품은 새벽 배송으로 제공한다. 하기스·보솜이 등 기저귀와 일동후디스·베베쿡 등 분유·어린이식품, 리안·다이치 등 유모차, 궁중 비책·그린핑거 등 유아워시·샴푸, 마더케이·조르단 등 위생용품을 선보인다. 와우회원은 구매 금액에 따라 최대 20% 추가 할인쿠폰도 받을 수 있다.

롯데온은 온라인 브랜드 소상공인 육성사업(TOPS)을 통해 발굴한 브랜드 3사의 오프라인 팝업 행사를 오는 19일까지 수원 타임빌라스몰 1층에서 진행한다. 이소당컴퍼니(루프루프)와 곤지언더웨어(밀라노언더웨어), 더진리(르브레) 등 세 곳이다. 팝업에서 3만원 이상 구매 시 경품행사에 참여할 수 있다.

11번가는 오는 16일까지 겨울철 인기 좋은 먹거리를 할인하는 '겨울에 먹으면 더 꿀맛' 기획전을 한다. 제철 신선식품과 간편식 밀키트, 간식거리를 최대 15% 할인한다. 대방어회 슬라이스와 알고니탕 밀키트, 환공어묵 일품꼬치어묵 등을 특가에 내놨다.