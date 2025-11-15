"강원도 미래를 움직인다"…강원청년경제인연합회 출범 3주년 기념식 개최

강원청년경제인연합회 출범 3주년 기념식이 14일 춘천 스카이컨벤션 컨벤션홀에서 열렸다.

이날 행사는 강원청년경제인연합회 향후 미래 비전을 선포하고 청년 경제인들이 지역 경제 발전 견인을 다짐하는 자리로 마련됐다.

14일 춘천 스카이컨벤션 컨벤션홀에서 강원청년경제인연합회 출범 3주년 기념식이 열렸다. 연합회 제공

강원선 강원청년경제인연합회장은 개회사에서 “기성세대 지혜와 청년세대 열정이 만나면 그 시너지는 단순한 세대 교체가 아니라 세대 융합을 통한 새로운 미래를 여는 힘이 될 것”이라며 “우리 연합회는 바로 그 가치를 믿고 세대 간 경계를 허물며 함께 나아가고자 한다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 청년 혁신과 기성세대 경험이 조화를 이루는 상생 경제 생태계를 만들어가겠다”며 “함께라면 우리는 어떤 변화 속에서도 희망을 이야기할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

김진태 강원도지사는 축사를 통해 “연합회 회원분들의 노력 덕분에 강원 청년 고용률은 전국 1등 수준으로 올라갔다”며 “내년에도 강원 청년 경제인들을 위해 아낌없는 지원을 약속드린다”고 축하했다.

이날 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여한 청년 경제인들에게는 표창장이 수여됐다. 도지사 표창은 김대종 위드이노베이션 대표이사, 이현상 아이캠 전무이사, 강인석 아림통신건설 차장이 수상했다. 임영광 영광 이사, 유영웅 원웨이 대표는 도의장 표창을 받았다.

춘천시장 표창은 이량근 엘티솔루션 대표이사, 유영제 오르카소프트 대표이사, 장민지 원진 대리가 수상했다.

이외에도 △양구군수 표창(전승우 동림건설 과장) △철원군수 표창(이두환 덕산케미칼 대표이사) △강원지방조달청장 표창(김창완 양구레미콘 이사, 임환희 태경화학 대표이사) △중소기업중앙회 표창(이은순 엘케어 대표이사, 홍민기 미래솔라 이사) △강원경제진흥원장 표창(안광렬 매스웨이브 대표, 권유리 금오전기 과장) △강원관광재단 표창(김영균 띠자인 대표) 등이 선정됐다.

연합회에서 감사한 마음을 전하는 감사패는 김보건 춘천시의원, 이현서 춘천시 주무관, 풍다정 양구군 주무관, 박봉기 강원지방조달청 주무관, 채희제 강원경제진흥원 청년센터장, 박정현 강원관광재단 팀장 등이 수상했다.

표창장·감사패 전달에 이어 임명식이 진행됐다. 연합회 수석부회장에는 원우림 현대씨엔이 대표이사, 사무총장에는 이량근 LT솔루션 대표이사, 사무부총장에는 임환희 태경화학 대표이사, 강인석 아림통신건설 차장, 청년단장에는 이현상 아이캠 전무이사, 골프위원장에는 홍민기 미래솔라 전무이사가 임명됐다.

이날 기념식에는 김 지사, 신경호 강원교육감, 육동한 춘천시장, 김진호 춘천시의장, 최성현 강원관광재단 대표이사 등 기관·단체장과 협회 회원 등 150여명이 참석했다.