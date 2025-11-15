안현민 선제 홈런 쳤지만…한국 야구대표팀, 일본전 10연패

4회초 홈런포 2방으로 앞섰지만, 4회말 동점·5회말 역전 허용

한국 타선은 6안타에 그치고, 투수진은 일본에 12안타·사사구 11개 헌납

한국 야구대표팀이 불펜진 난조로 역전패당하며 일본전 10연패 사슬에 묶였다.



류지현 감독이 이끄는 한국은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 K-베이스볼 시리즈 일본과의 첫 경기에서 4-11로 패했다.



이날 한국은 4회초 안현민(kt wiz)의 좌중월 투런포, 송성문(키움 히어로즈)의 우월 솔로포로 3점을 먼저 뽑았지만, 4회말에 동점을 허용하고, 5회말에 6점을 헌납하면서 끝내 역전패했다.

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회말 무사 1루 안현민이 선제 투런홈런을 쏘아 올린 뒤 기뻐하고 있다.

일본전 연패에서 벗어나겠다는 의지는 강했지만, 실력 차를 실감하며 연패가 10경기로 늘었다.

한국 타선은 6안타에 그쳤다.



톰타자 신민재(LG 트윈스)가 팀 안타의 절반인 3안타(5타수)를 쳤지만, 타자 대부분이 침묵했다.



투수진은 일본 타선에 사사구 11개를 헌납하고 12안타를 맞았다.



한국야구가 프로 1군 선수로 대표팀을 구성한 대회에서 일본을 상대로 승리한 기억은 10년 전에 멈춰 있다.



한국은 2015년 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 준결승에서 일본에 4-3으로 역전승을 거뒀다.



하지만, 2017년 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 일본전(7-8 패)부터 내리 10번을 패했다.



한국은 16일 같은 장소에서 열리는 평가전에서 일본전 연패 탈출에 재도전한다.



일본 선발 소타니 류헤이에게 막혀 3회까지 한 명도 출루하지 못했던 한국은 상대가 불펜을 가동한 4회초에 힘을 냈다.



선두타자 신민재가 모리우라 다이스케를 공략해 중전 안타를 쳤다.



무사 1루에서는 이바타 히로카즈 일본 감독이 '경계할 타자'로 꼽은 안현민이 모리우라의 시속 144㎞ 직구를 통타해 좌중간을 넘어가는 선제 투런 아치를 그렸다. 안현민의 타구는 시속 177.8㎞로, 129ｍ를 날아갔다.

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회초 무사 주자없는 상황에서 송성문이 솔로홈런을 쏘아올린 뒤 그라운드를 돌고 있다.

미국 메이저리그 진출을 노리는 송성문도 모리우라의 시속 145㎞ 직구를 공략해 시속 167㎞로 오른쪽 외야 관중 상단(비거리 119ｍ)에 꽂히는 솔로포를 터뜨렸다.

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 선발투수 곽빈이 포수 박동원과 대화를 나누고 있다.

한국 선발 곽빈(3⅓이닝 3피안타 3실점·두산 베어스)은 1, 2회를 연속 삼자 범퇴로 처리하고, 3회도 안타 1개만 내주고 실점 없이 막았다.



하지만, 한국 타선이 점수를 뽑은 직후에 흔들렸다.



곽빈은 4회말 선두타자 노무라 이사미에게 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 허용했다.

모리시타 쇼타는 중견수 박해민(LG)의 호수비 덕에 외야 뜬공으로 처리했지만, 대타 나카무라 유헤이에게 좌익수 쪽 2루타를 맞아 1사 2, 3루에 몰렸고, 마키 슈고에게 1타점 좌전 적시타를 내줬다.



1사 1, 3루에서 구원 등판한 이로운(SSG 랜더스)은 첫 타자 고조노 가이토를 삼진 처리했다.



고조노가 삼진을 당할 때 대주자 이시카미 다이키는 2루를 훔쳤다.



이로운이 2사 2, 3루에서 니시카와 미쇼에게 우익수 쪽 2타점 2루타를 맞아, 한국은 3-3 동점을 허용했다.

한국은 5회초 선두타자 문현빈이 마운드에 먼저 닿은 뒤, 일본 투수 마쓰모토 유키의 발을 맞고 튀어 올라 1루수 미트에 들어간 '내여 안타'를 치고도 오심으로 '아웃' 선언이 되는 불운을 겪었다.



5회말에 승부의 추가 일본 쪽으로 완전히 기울었다.

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 5회말 무사 1,2루 이호성이 일본 니시카와에게 몸에 맞는 볼을 허용한 뒤 아쉬워하고 있다.

김택연(두산 베어스)이 노무라에게 볼넷, 모리시타에게 중전 안타를 내준 뒤, 마운드에서 내려왔다.



무사 1, 2루에서 등판한 이호성(삼성 라이온즈)은 대타 기시다 유키노리에게 초구 시속 131㎞ 슬라이더를 던지다가 좌중간 담을 넘어가는 3점포를 얻어맞았다.



이호성은 이시가미에게 볼넷, 고조노에게 좌전 안타, 니시카와에게 몸에 맞는 공을 내줘 무사 만루 위기를 자초한 뒤, 강판당했다.



성영탁(KIA 타이거즈)은 사카모토 세이시로를 투수 앞 땅볼로 유도했지만, 타구가 너무 느려 '1타점 내야 안타'가 됐다.



이어진 무사 만루에서는 사사키 다이에게 2타점 좌전 적시타를 허용했다.



한국은 5회에만 투수 3명을 투입하고도 안타 5개, 사사구 3개를 내주며 6실점 했다.



3-9로 뒤진 채 클리닝타임을 맞은 한국은 빈공에 시달리다가, 8회 우중간 2루타를 치고 나간 신민재가 송성문의 중견수 뜬공 때 3루에 도달하고, 한동희(상무)의 타구 때 나온 일본 1루수 사사키의 포구 실책으로 홈을 밟아 1점을 만회했다.



하지만, 8회말 투수 이민석(롯데 자이언츠)이 이시가미 타석에서 피치클록 위반을 범해 볼 1개를 내주면서 시작된 위기에서 2점을 내주며 격차는 더 벌어졌다.

<연합>