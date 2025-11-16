한국인 관광객, 홋카이도 곰 출몰에 긴장 '등 돌리지 마세요'

일본 홋카이도에서 곰 출몰 사례가 잇따르자, 한국 총영사관이 관광객들에게 각별한 주의를 당부했다.

지난해 일본을 찾은 한국인은 약 882만명으로, 이 중 홋카이도를 방문한 관광객은 약 84만명 이었다. 홋카이도를 찾는 외국인 관광객 중 한국인이 가장 많았다.

지난 11일, 주오사카 총영사관은 "홋카이도 내 곰 출몰 및 습격으로 피해를 당하는 사례가 많이 발생하고 있으므로 재외국민 및 관광객 여러분께서는 아래의 안내사항을 참고하시어 유의하시기 바란다"는 글을 게시했다.

안내사항에는 곰을 만났을 때 행동 요령이 상세히 안내됐다. 총영사관은 등산 중에는 소리를 내며 걷고, 새벽이나 저녁 시간에는 산에 들어가지 말 것을 경고했다.

곰을 발견했을 때는 등을 보이지 말고, 뒷걸음으로 천천히 침착하게 피하라고 당부했다. 곰은 시속 50km로 달릴 수 있으며, 나무타기와 수영도 능숙해 달아나기 어렵기 때문이다. 또한 새끼 곰이 있는 곳은 어미 곰이 반드시 있으므로 가까이 가지 말아야 한다. 큰소리를 내거나 갑자기 달리는 행동은 곰을 자극할 수 있어 주의가 필요하다.

총영사관은 아울러 사진이나 동영상을 찍지 말고, 곰에게 먹이를 주는 행위도 절대 금지한다고 강조했다.

<뉴시스>