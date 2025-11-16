피식대학 정재형도 품절남…9세 연하와 결혼

개그맨 정재형(37)이 결혼한다.

정재형은 16일 서울 모처에서 웨딩마치를 울린다. 신부는 비연예인이며, 정재형보다 아홉 살 어리다. 오랜 기간 교제 끝에 부부 연을 맺는다. 1월 피식대학 멤버 이용주가 결혼한 데 이어 두 번째다.

9월 19일 인스타그램에 결혼 소감을 밝혔다. "2025년 대한민국에 새로운 커플 한 쌍이 탄생한다. 장가를 갑니다"라며 "여러분이 준 응원과 사랑 덕분에 제가 새로운 세계로 나아갈 수 있게 됐다. 진심으로 감사드리며 이렇게 기쁜 소식을 전할 수 있어 행복하다"고 썼다.

"나와 함께 결혼이라는 큰 결심을 해준 분은 여러분처럼 보통의 일상을 살아가고 있는 분이다. 내게는 가장 친한 친구이자 정말 특별하고 소중한 인연이다. 이런 큰 결심을 한 그분에게도 축하와 감사의 박수를 보낸다. 앞으로도 변함없이 여러분들 곁에서 즐거움과 웃음을 주는 재형이가 되겠다. 추워지는 날씨 건강 조심하고 늘 행복하길 바라겠다."

정재형은 2014년 KBS 29기 개그맨으로 데뷔했다. 유튜브 채널 '피식대학'에서 활약 중이다. '한사랑산악회' 정광용, '05학번이즈백' 정재혁, 패션인플루언서 '잘입재형' 등 부캐릭터로 사랑 받았다.

<뉴시스>