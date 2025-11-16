SNT 그룹 “운해장학재단, SNT 계열사 사회공헌활동 강화”

부산‧경남 대표 방산업체인 SNT 그룹이 계열사들의 장학사업 확대, 지역사회 공헌활동 동참 등을 통한 상생협력과 동반성장 노력을 적극 강화하기로 했다.

16일 SNT 그룹에 따르면 SNT 계열사들이 기부해 설립한 공익법인 운해장학재단은 내년부터 이공계 대학생 선발인원을 확대하고, 특수학교에 재학 중인 장애학생에게도 장학금을 신규 지급한다.

제12기 운해장학생 장학증서 수여식 사진. SNT 다이내믹스 제공

또한 대한민국 국가기간산업 분야 연구개발에 전념하는 대학원생들을 위한 학술연구지원사업도 새롭게 추진한다.

이를 통해 운해장학재단은 대한민국 이공계 연구개발 활성화 및 교육 소외계층에 대한 생활과 교육 지원을 강화할 방침이다.

운해장학재단은 2013년 최평규 SNT 회장과 SNT다이내믹스, SNT모티브가 각각 100억원씩 출자해 총 300억원 규모로 설립됐다.

이후 총 4차례의 추가 기부를 받아 올해 11월 기준 기본재산 900억원, 총 자산 1900억원 규모로 대폭 확대됐다.

운해장학재단은 이를 바탕으로 2014년부터 매년 이공계 우수 대학생 등을 선발해 운해장학금을 지원하고 있다.

이에 따라 올해까지 12년 동안 지급한 장학금은 총 114억원으로 늘어났으며, 선발된 운해장학생은 1480명에 달한다.

운해장학재단은 2026년도 운해장학생을 대폭 확대할 예정으로, 이에 따른 운해장학생 누적 선발인원은 2000명 수준으로 증가할 전망이다.

이와 함께 운해장학재단은 대한민국 대학교의 연구개발 역량 증대와 국가기간산업 발전 등에 기여하기 위해 대학원생 대상 학술연구지원사업을 신규 추진한다.

이를 통해 운해장학재단은 자동차산업과 방위산업, 발전설비산업 등 대한민국 국가기간사업 연구 분야의 지속가능한 생태계 구축에 이바지할 계획이다.

운해장학재단의 학술연구지원사업이 이공계 분야의 연구개발 활성화와 대한민국 산업 발전에 도움이 될 것으로 기대된다.

SNT 계열사들도 다양한 분야에서 사회공헌활동을 지속 확대하며 지역사회와의 상생협력·동반성장 행보를 이어가고 있다.

SNT다이내믹스는 지역 청소년과 함께하는 역사·문화탐방, 지역민을 위한 음악회와 문화행사, ‘1사 1촌’ 자매결연 등에 적극 동참하며 창원의 향토기업으로서 지역사회와 화합하고 유대감을 높일 수 있는 다양한 노력을 기울이고 있다.

또한 고엽제 유공자 및 유가족에 대한 후원, 군인자녀 진로 상담 프로그램 동참 등 국가방위산업체로서의 사회적 책임 실현에도 적극 나서고 있다.

SNT모티브도 부산의 향토기업으로서 사회복지공동모금회의 ‘사랑의열매’를 비롯해 장애인 복지관 및 경로당 등 부산 지역의 사회적 소외계층을 위한 후원 활동을 활발하게 펼치고 있다. 아울러 ‘1사 1하천’ 환경개선 활동에도 적극 참여하는 등 다양한 분야에서 ESG 활동을 적극 전개하고 있다.

SNT 관계자는 “SNT 계열사들은 부산·경남 지역의 대표적인 향토기업으로서 지역사회 발전과 사회 환원에 기여할 수 있는 사회공헌활동을 지속적으로 추진하고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장해 나가기 위해 기업의 사회적 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.