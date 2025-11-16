김수용, 촬영 중 의식 잃고 쓰러져 응급실行…현재 중환자실 입원 중

소속사 “의식 되찾아 회복 중”

개그맨 김수용(59)이 유튜브 콘텐츠 촬영 도중 갑작스레 의식을 잃고 쓰러졌다가 회복 중인 것으로 전해졌다.

소속사 미디어랩시소는 16일 “김수용씨가 지난 13일 의식을 잃어 응급실로 이동해 검사 및 치료를 받았다”며 “현재는 의식을 되찾았으며, 안정을 취하고 있는 상태”라고 밝혔다.

개그맨 김수용. 뉴스1

김수용은 13일 경기 가평군에서 진행된 유튜브 촬영 중 돌연 쓰러졌고, 현장에 있던 스태프들이 즉시 119에 신고했다. 출동한 구급대는 심폐소생술(CPR) 등 긴급 조치를 시행한 뒤 김수용을 구리 한양대병원으로 이송했다.

소속사 관계자는 “현장에서 쓰러졌을 때 상당히 위중한 상태였으나, 응급 치료를 받으면서 다행히 의식을 회복했다”고 설명했다. 이어 “가족이 곁에서 간호 중이며 정밀 검사를 준비하고 있다”며 “당분간 치료와 회복에 집중할 예정이다”고 덧붙였다.

김수용은 현재 중환자실에서 회복 치료를 받고 있으며, 이후 정밀 검사를 통해 원인을 확인할 계획이다.

한편 김수용은 1991년 KBS 제1회 대학개그제 입상으로 데뷔한 후 다양한 예능 프로그램에서 활약해왔다. 최근에는 유튜브 채널 ‘비보티비’의 수면 유도 콘텐츠 ‘꼬꼬문’, 그리고 동기 김용만·지석진과 함께 운영 중인 ‘조동아리’ 등에서 활발히 활동하고 있다.