‘♥9살 연하’ 은지원, 재혼 한 달만에 ‘정관수술’ 고백 “2세 계획? 묶었다”

그룹 젝스키스 출신 방송인 은지원이 최근 재혼 후 정관수술 사실을 깜짝 공개했다.

지난 15일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서 MC 이요원이 은지원에게 2세 계획을 묻자, 은지원은 “난 끝났다. 묶었다”라고 솔직하게 답해 모두를 놀라게했다.

이날 방송에서는 트로트 가수 박서진과 동생 박효정의 팬덤 이야기가 나오자 은지원은 “팬심 이동은 이해해야 한다. 인구가 적어지고 있다. 우리 어른들이 아이를 더 많이 낳아야 한다”고 갑작스럽게 출산과 관련된 발언을 했다.

이에 이요원은 “그럼 빨리 낳으세요”라며 장난스럽게 2세를 권유했고, 은지원은 단호하게 정관수술 사실을 밝혀 웃음을 유발했다.

또한 박서진이 배우자에게 ‘사랑해’라는 메시지를 보내면 어떤 답장이 오는지 궁금해하자, 은지원은 “(아내에게) 바로 ‘사랑해’라고 올 것”이라며 “아직 신혼인데 안 오겠느냐”고 자신 있게 답했다.

반면 결혼 23년차인 이요원은 “나는 큰일 난다. 그럼 내가 무슨 일 있는 줄 알고 ‘어디 아프냐’고 물어볼 거다”라고 솔직하게 털어놔 현장을 폭소케 했다.

한편, 은지원은 지난달 9세 연하 스타일리스트와 재혼했다. 그는 2012년 두 살 연상 이모 씨와 이혼한 지 13년 만에 다시 웨딩마치를 울렸다. 신부는 오랜 시간 알고 지낸 지인으로, 자연스럽게 연인으로 발전해 결혼에 골인했다.

앞서 그는 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 출연해 2세 계획과 관련해 “자연스럽게 생기면 받아들일 것”이라며 “갖고 싶다고 노력한다고 해서 바로 생기는 건 아니다. 시험관을 여러 번 포기하고 자연 임신이 된 경우도 있더라”고 밝힌 바 있다.