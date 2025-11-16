세계일보
올데프, '신세계家' 가봤다…애니 "집에서 멤버들 자주 라면 먹고 가"

입력 : 2025-11-16 15:46:51
수정 : 2025-11-16 16:11:46
박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com
JTBC '아는형님'

그룹 올데이프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버들이 '신세계家' 애니(ANNIE)의 집에 가본 설을 공개했다.

 

지난 15일 방송된 JTBC 예능 '아는형님'에는 더블랙레이블의 혼성그룹 올데이프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 출연했다. 

 

이날 강호동은 멤버들에게 "애니 집에 가봤나. 뭐 신기한 과일같은거 없드나"라며 모두가 궁금해 할 질문을 던져 초장부터 웃음을 안겼다.

 

이에 애니는 "멤버들이 라면먹고 가기도 하고 자기 집처럼 들락날락 한다"고 답했다. 

 

타잔은 "연습 때문에 일찍 나왔는데 라면 한 그릇 먹고 '와 쥑이네'하고 잠깐 구경만 하다가 나왔다. 집 천장이 서장훈에게도 높은 수준"이라고 말했다. 

 

애니는 "부모님이 '우리 집이 방앗간이 된 것 같다'고 말하셨다"면서 "집이 회사와 제일 가까운 논현동이라 동선 상으로 일정 끝나고 들르기 좋다"고 밝혔다. 

JTBC '아는형님'

이를 듣던 서장훈은 "기회되면 한 번 불러달라. 강호동과 가서 라면만 먹고 나올테니까"라고 덧붙여 주변을 폭소케 했다.

 

한편, 올데이프로젝트(애니, 타잔, 베일리, 영서, 우찬)는 테디가 수장을 맡고있는 더블랙레이블의 혼성그룹으로 지난 6월 데뷔했다.

 

멤버 중 애니(문서윤)는 신세계그룹 정유경 회장의 장녀이자 이명희 총괄회장의 외손녀로 '재벌가 아이돌'이라는 타이틀을 얻으며 데뷔 전부터 큰 화제가 됐다.

 

애니는 2021년 더블랙레이블 연습생으로 합류해 그룹 내에서 맏언니를 맡고있으며, 아이돌이 되기 위해 부모님이 조건으로 내건 미국 컬럼비아대학교에 입학했으나 현재는 휴학 후 연예계 활동에 매진하고 있다.

박지현 기자

