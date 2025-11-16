수시 논술,면접 본격 돌입 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

수능 후 첫 주말인 16일 서울 종로구 성균관대에서 열린 2026학년도 수시모집 논술시험을 마친 수험생들이 고사장을 나서고 있다. 이재문 기자

수능이 끝나고 첫 주말인 15일과 16일에는 건국대·경희대·고려대·동국대·성균관대·숙명여대·숭실대 등 대학이 논술고사를 실시한다. 다음 주인 22일과 23일에는 경북대·부산대·세종대·이화여대·중앙대·한국외대·한양대 등이 논술시험을 진행한다.

16일 서울 동대문구 한국외국어대학교에서 열린 2026학년도 수시모집 면접고사에서 수험생들이 외대 재학생들의 응원을 받으며 고사장으로 입실하고 있다. 이재문 기자

가장 마지막에 논술고사를 시행하는 대학은 국민대·아주대·인하대 등으로 29일과 30일에 치러질 예정이다. 평일에 논술시험을 치러야 하는 수험생들도 있다. 삼육대와 서울과기대에 지원한 학생들은 17일에, 경기대와 연세대 미래 캠퍼스에 지원한 경우는 21일에, 가천대에 지원한 수험생들은 24일과 25일에 논술고사를 응시한다.

면접 일정도 이어진다. 세종대·연세대·이화여대·한국외대 등은 15일과 16일 면접고사를 실시한다. 서울대는 21일 수의대·의대·치의학과 등을 제외한 모든 일반전형 면접을 진행한다. 이어 22일에는 수의대·의대·치의학과 등에 지원한 일반전형 수험생들을 대상으로, 29일에는 지역균형전형과 기회균형특별전형에 지원한 학생들에 대해 면접고사를 시행한다.

이달 22~23일과 29~30일은 가장 많은 대학의 면접고사가 몰린 시기다. 국민대·명지대·서울교대·서울과기대·서울시립대·숙명여대 등은 22일과 23일 면접을 진행한다. 가톨릭대·건국대·경희대·서강대·중앙대·한양대·홍익대 등은 29일과 30일에 실시한다.