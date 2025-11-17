일상선 패밀리카 서킷에선 적토마… 폭발력·안정감 다잡다

현대차 전기차 ‘아이오닉 6 N’ 시승기



주행모드·노면따라 각 휠 감쇠력 제어

일반 도로서 풍절음·노면소음 최소화

편안한 주행 ‘패밀리 세단’ 완벽 수행



트랙선 ‘제로백’ 3.2초… 짜릿한 질주

전기차선 생소한 드리프트까지 펼쳐

급가속·급제동에도 안정적 주행 지속

“아이오닉 5 N이 야생마라면 아이오닉 6 N은 적토마와 같습니다.”



현대자동차 관계자는 지난달 열린 미디어 시승회에서 현대 N의 두 번째 고성능 전기차 아이오닉 ‘6 N’에 대해 이같이 설명했다. ‘5 N’이 거칠고 투박하지만 폭발적인 힘을 지닌 차라면, 6 N은 강력하지만 더 세련되고 정교한 균형적인 성능을 갖춘 차량이라는 의미다. 지난달 26일 충남 태안군 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터에서 진행된 시승 행사에선 6 N의 성능을 엿볼 수 있는 주행 프로그램이 진행됐다.

현대자동차 아이오닉 6 N이 트랙을 주행 하는 모습. 현대차 제공

일반도로를 달리는 일반적인 주행에서 시작해 코너링, 고속 직선 주행, 드리프트, 서킷 주행 등 단계를 올려가며 차량의 성능을 체험하는 행사였다. 6 N은 편안한 가족과 함께하는 ‘패밀리 세단’의 역할을 완벽하게 수행하다가도 서킷에 들어서는 650마력의 폭발적인 힘을 뿜어내는 적토마로 진화했다.



◆일상의 스포츠카… “잘 달리겠구나”



6 N의 첫인상에서 눈에 띈 부분은 범퍼 하단을 따라 그려진 ‘레드 라인’이었다. 시각적으로 차체의 중심을 낮춰주는 독특한 특징과 함께 전기차에선 보기 어려운 커다란 공기 흡입구는 ‘너 잘 달리겠구나’라는 인상을 풍겼다.

첫 순서였던 왕복 22km의 일반도로 주행은 ‘일상의 스포츠카’라는 현대 N의 지향점을 느끼게 했다. 부드럽게 나아가는 가운데 바람이 차체에 부딪혀 생기는 풍절음과 노면 소음은 거의 느껴지지 않았다. 스트로크 감응형 전자제어 서스펜션 댐퍼가 주행 모드와 노면 조건에 따라 각 휠의 감쇠력을 정교하게 제어해준 덕분이었다. 본격적인 트랙 주행이 시작되자 6 N은 성격이 달라졌다. 실력의 반의반도 내보이지 않으며 여유롭게 달렸던 일반도로 주행과 달리 ‘곡예’로 보이는 급가속, 급제동, 드리프트 등 아찔한 주행에도 중심을 잃지 않고 운전자의 요구대로 움직였다.



코너 브레이킹 체험에선 ‘N페달’이 사용됐다. N페달은 코너링 중 가속 페달을 밟는 힘을 줄일 때 회생제동을 걸어 차의 하중을 앞으로 빠르게 옮기는 기술이다. 앞쪽에 하중이 실리면서 뒷바퀴가 살짝 위로 들리고 앞바퀴의 접지력이 높아지며 코너링 성능이 강화된다.



직선 주로에서 시속 60km대까지 가속한 뒤 가속 페달에서 발을 떼고 운전대를 옆으로 돌리면, 브레이크를 밟지 않아도 회생제동을 통해 안정적으로 코너를 빠져나올 수 있었다. 차량이 회전할 때 기울어지는 가상의 중심축인 ‘롤 센터’를 차세대 서스펜션 지오메트리를 통해 낮춘 효과다. 고속 직선 구간에선 시속 200km까지 속도를 올리며 고성능차의 짜릿함을 즐기는 질주가 이어졌다. 6 N의 최대 속력은 257km다.

◆3.2초 만에 시속 100km… “심장이 벌렁”



현대차 라인업 중 가장 빠른 모델인 6 N은 ‘N모드’로 전환 시 즉각적인 출력과 강력한 제동력이 살아난다. ‘N e-시프트’ 기능을 활성화하면 마치 내연기관 차량인 것처럼 특유의 변속감과 주행 감성, 엔진 소리가 재현된다. 650마력의 힘을 순식간에 뿜어내는 ‘N 런치 컨트롤’은 불과 3.2초 만에 차량을 정지 상태에서 시속 100km까지 도달하게 해준다.



이날 시승에선 N 런치 컨트롤을 이용한 급가속 주행도 이뤄졌다. 런치 컨트롤은 정지 상태에서 가속 페달과 제동 페달을 동시에 밟아 엔진 분당 회전수(RPM)를 높인 뒤 출발하는 운전 기법이다. 왼발에 브레이크, 오른발에 액셀, 두 페달을 동시에 밟으니 6 N은 으르렁거리기 시작했다. 그 상태에서 브레이크 페달을 떼는 순간, 차량이 총알처럼 ‘팡’ 튀어 나갔다.



‘오 마이 갓.’ 심장이 벌렁거렸다. 급가속에 따른 관성의 작용으로 몸이 운전석 뒤로 밀리며 좌석에 밀착됐다. ‘내 차였다면 앞으로 고꾸라졌겠다’라는 생각이 들 정도로 빠르게 튀어 나갔으나 6 N은 초(超)급가속에서도 안정적으로 달렸다.



6 N의 전·후륜 모터는 합산 최고 출력 448kW(609마력), 최대 토크 740Nm(75.5kgf·m)로, N 그린 부스트를 사용하면 출력은 478kW(650마력), 토크는 770Nm(78.5kgf·m)로 올라간다.



다음은 전기차 시승에서는 생소한 드리프트 코스가 펼쳐졌다. 6 N에 탑재된 ‘드리프트 옵티마이저’는 후륜에 구동력을 집중시켜 뒷바퀴를 원활히 미끄러트릴 수 있도록 돕는다. 이니시에이션(Initiation), 앵글(Angle), 휠 스핀(Wheel Spin) 3가지 세부 항목으로 드리프트 스타일을 맞춤화할 수도 있다.6 N 가격은 7990만원. 직접적인 경쟁 상대로는 BMW i4 M50(8490만원)이 꼽힌다. 두 모델의 가격 차는 약 500만원으로, 주행 감성은 확실히 다른 방향을 지향한다. i4 M50이 정제된 유럽식 고성능이라면 6 N은 한층 직관적이고 생생한 즐거움을 준다는 평가가 나온다.



6 N은 84.0kWh 용량의 배터리를 탑재해 1회 충전 시 주행거리는 387km다. 350kW급 초고속 충전 시 18분 만에 10%에서 80%까지 충전이 가능하다.