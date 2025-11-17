경차 2년 연속 10만대 못 판다

10월까지 5개사 6만대 그쳐

전년 동기비 27.3% 줄어들어

7만대 추정 ‘역대 최소’ 될 듯

올해 경차 신차 판매량이 2년 연속 10만대를 넘지 못하고 역대 최소 판매량을 기록할 전망이다. 16일 현대차·기아·한국GM·르노코리아·KG모빌리티의 판매실적을 종합한 결과에 따르면, 올해 1∼10월 국내 완성차 5개사의 경차 판매량은 6만4대로 집계됐다. 지난해 같은 기간(8만2485대)보다 27.3% 감소한 것이다. 이러한 추세가 이어질 경우 올해 연간 판매량은 7만대 정도로 역대 가장 적을 전망이다. 현재 국내에서 판매 중인 경차는 현대차 캐스퍼와 기아 레이·레이EV·모닝이 전부다.

사진=연합뉴스

경차 판매량은 캐스퍼 출시와 레이의 선전에 힘입어 2022년 13만3023대, 2023년 12만3679대로 탄탄한 흐름을 보였다. 하지만 지난해 주요 경차 모델 중 하나인 쉐보레 스파크가 단종되면서 1년 새 판매량은 10만대 밑인 9만8743대로 떨어졌다. 신차 부재에 경차 생산 지연, 소형 스포츠유틸리티차량(SUV)의 인기 등이 경차 신차 판매 부진으로 이어진 것으로 풀이된다. 국내에서는 2021년 캐스퍼, 2023년 레이EV 이후 출시된 경차 신모델이 없다. 출시 이후 매년 3만대 이상 팔렸던 캐스퍼도 올해 1∼10월 6725대 판매에 그쳤다.



반면 중고차 시장에서는 경차가 큰 인기를 끌고 있다. 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 3분기 중고차 실거래 대수에서 모닝 1위, 스파크 2위, 레이 4위로 경차 3종이 5위 안에 포함됐다.