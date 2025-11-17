롯데·HD현대, 석유화학 사업재편 금주 확정

이사회, 설비 통폐합 승인 예정

공정거래법 저촉·세금 문제 등

정부 부처 합동 지원안 ‘속도’

국내 석유화학 산업이 업황 부진과 국제적인 공급 과잉, 중국의 저가 공세 등으로 생존 위기에 몰린 가운데 롯데케미칼과 HD현대케미칼의 석유화학 사업재편안이 금주 중 확정된다. 그동안 지지부진했던 석유화학 산업 구조조정 논의가 첫 결실을 맺으면서 정부가 제시한 연말 시한에 맞춰 석화업계 구조조정이 진행될 전망이다.



16일 업계에 따르면 롯데케미칼과 HD현대케미칼은 금주 각각 이사회를 열어 대산 산단 내 양사 석화 설비를 통폐합하는 내용의 사업재편안을 정식 승인할 예정으로 알려졌다. 앞서 양사는 재편안 초안을 정부에 제출해 세부 협의까지 마무리한 것으로 전해졌다.

대산석유화학단지 전경. 서산시 제공

양사는 이사회 이후 관계부처와 기관에 확정된 합의안을 제출하고 발표 시기와 방식 등 후속 절차를 논의하게 된다.



이번 재편안은 롯데케미칼이 대산 공장 나프타분해설비(NCC) 등을 현물 출자 방식으로 HD현대케미칼에 이전해 설비를 통합하고, HD현대케미칼은 현금 출자로 합작사를 세운 뒤 양사 지분을 비슷하게 재조정하는 것이 핵심이다. HD현대케미칼은 HD현대오일뱅크가 60%, 롯데케미칼이 40%를 출자했는데, 이번 합작사 지분은 양사가 비슷한 수준으로 나눌 가능성이 점쳐진다. 이번 재편은 지난 8월 20일 10개 석화 기업이 사업재편을 위한 자율 협약을 맺은 뒤 석 달여 만에 나온 첫 구조조정 사례다. 그만큼 정부도 관계부처 합동으로 지원 방안을 속히 확정해 구조조정 속도를 높일 것으로 보인다. 설비 통폐합에 따른 공정거래법 저촉 문제와 세금 문제 해결이 우선 거론된다. 공정거래법에 따르면 기업결합으로 시장점유율 1위 업체가 나타나는 것을 금지하고 있지만, 석화 업계 구조조정이 시급하고 절박한 만큼 관련법 적용 유예를 검토 중인 것으로 전해졌다.



대산 단지가 석유화학 사업재편 선두주자로 나선 만큼 여수와 울산 단지에서도 구조개편 움직임이 빨라질 수 있다. 산업부 관계자는 “프로젝트별로 속도가 다르긴 해도 다 논의를 진행 중”이라고 전했다.



정부는 석유화학 구조조정에 대해 ‘선(先) 자구 노력, 후(後) 지원’ 원칙을 고수하고 있다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 4일 “먼저 사업재편을 추진하는 산업단지와 기업에는 더 빠른 지원이 이뤄질 것”이라고 언급한 바 있다.



울산에서는 대한유화, SK지오센트릭, 에쓰오일 3사가 외부 컨설팅 기관의 자문을 받기로 협약을 맺고 사업재편안 작성에 나섰다. 내년 본격 가동 예정인 에쓰오일의 ‘샤힌프로젝트’도 하나의 변수다.



여수에서는 LG화학이 GS칼텍스를 향해 여수 NCC를 매각하고 합작회사를 설립해 NCC를 통합 운영하자는 제안을 했으나 후속 움직임은 포착되지 않았다. 롯데케미칼과 여천NCC의 통합 아이디어는 여천NCC 공동 주주인 한화솔루션과 DL케미칼의 갈등 해결이 우선인 상황이다.