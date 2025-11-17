삼성·SK하이닉스 ‘쌍끌이’… 대기업 3분기 영업익 73조

데이터연구소 CEO스코어 분석

339개사 집계… 전년比 22.4% ↑

메모리 반도체가 슈퍼사이클(장기 호황)에 진입하면서 삼성전자와 SK하이닉스가 국내 대기업의 실적 총합을 크게 증가시켰다. 16일 기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 올해 3분기 국내 대기업 영업이익은 전년 동기 대비 22.4% 증가했다. 국내 500대 기업 중 지난 14일까지 분기보고서를 제출한 339개사의 3분기 실적을 집계한 결과, 이들 기업의 합산 영업이익은 73조2047억원으로 전년 동기(59조7992억원)보다 13조4055억원 증가했다.

삼성전자, SK하이닉스. 뉴시스·연합뉴스

특히 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익 증가가 두드러졌다. 3분기 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익은 각각 12조1661억원, 11조3834억원에 달했다. 전년 동기 대비 각각 2조9827억원(32.5%), 4조3534억원(61.9%) 늘어난 수준이다. 이들 증가분을 합치면 7조3361억원으로, 조사대상 전체 영업익 증가분의 54.7%나 된다. 다음으로는 한국전력공사(5조6519억원), 현대자동차(2조5373억원), 기아(1조4623억원), 한화(1조3442억원), 삼성물산(9934억원), 한화에어로스페이스(8564억원), 한국투자증권(8353억원), 삼성생명(8158억원) 순으로 영업익 규모가 컸다.



반면 3분기 영업손실 규모가 가장 큰 기업은 삼성SDI(5913억원)였다. 이어 아시아나항공(1977억원), 포스코이앤씨(1947억원), 롯데케미칼(1326억원), HD현대케미칼(1031억원), 한화토탈에너지스(992억원), 티웨이항공(955억원), 제주항공(550억원), 여천NCC(423억원), 하이브(422억원) 순이었다.