여의도 대교아파트 재건축 시공사에 삼성물산

삼성물산 건설부문이 서울 여의도 대교아파트 재건축 사업의 시공사로 최종 선정됐다.
16일 삼성물산에 따르면 여의도 대교아파트 재건축 조합은 전날 총회에서 삼성물산을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. ‘여의도 최초의 래미안 단지’가 될 이 사업은 서울 영등포구 여의도동 41번지 일대에 지하 6층∼지상 49층, 4개 동 규모로 총 912가구와 부대 복리시설을 조성하는 것으로, 공사비는 약 7987억원 규모다.
한강뷰 입지를 자랑하는 대교아파트 재건축 단지는 지하철 5호선 여의나루역, 5·9호선 여의도역, 9호선·신림선 샛강역이 모두 가까운 ‘트리플 역세권’이다. 또 다양한 편의시설, 학군, 공원 등 풍부한 인프라를 갖췄다. 단지는 2029년 상반기에 착공, 2033년 하반기에 입주 예정이다. 삼성물산은 단지명을 ‘래미안 와이츠(YTTZ)’로 제안했다.
총 912가구… 7987억원 규모
단지명 ‘래미안 와이츠’ 제안
단지명 ‘래미안 와이츠’ 제안
삼성물산 건설부문이 서울 여의도 대교아파트 재건축 사업의 시공사로 최종 선정됐다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지