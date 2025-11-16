美 해군총장 “韓 핵잠, 中 억제활용 기대” [한·미 팩트시트]

“中에 대한 우려 상당 부분 공유돼

美 전투함 한국 내 건조 검토 필요”

대릴 커들 미국 해군참모총장은 한국의 핵추진잠수함(핵잠) 건조와 관련, “그 잠수함이 중국을 억제하는 데 활용되리라는 것은 자연스러운 예측”이라고 말했다.



미 해군 잠수함전력사령관 등을 역임한 커들 총장은 지난 14일 서울에서 진행된 내·외신 인터뷰에서 ‘한국 핵잠이 중국 억제에 역할을 할 것으로 보느냐’는 질문에 이같이 답변했다.

대럴 커들 미 해군참모총장이 14일 국방부 기자단과 인터뷰를 진행하고 있는 모습. 미국 해군 제공

커들 총장은 “미국은 동맹과 협력해 핵심 경쟁적 위협인 중국 관련 공동 목표를 달성하기를 기대한다”며 “한국도 상당 부분 중국에 대한 우려를 공유하고 있다고 생각하며, 전략적 계산에 포함돼야 할 요소”라고 말했다. 커들 총장은 다만 “한국이 자국의 주권 자산인 함정을 국익에 따라 어떻게 운용하든, 미국이 관여하거나 제한할 사안은 아니다”며 “한국이 핵잠을 자국 주변 해역에서 운용하고, 그 환경에서 한국 잠수함과 함께 우리가 활동하는 것도 충분히 가능하다”고 덧붙였다.



커들 총장은 “핵잠 건조·운용은 만만치 않은 과제들이 있다”고 말했다. 그는 “이를 뒷받침할 산업 기반, 승조원에 대한 전문적 교육·훈련체계, 해상에서 운용되는 핵추진체계의 유지·정비 능력은 지상 원자력 운영과는 크게 다르다”며 “한국도 핵잠 확보 과정에서 이러한 요소들을 하나씩 신중하게 구축해야 할 것”이라고 설명했다.



한국에서 미 해군 전투함을 만드는 것에 대해서는 “규제로 인해 복잡한 문제이지만 계속 검토해야 한다는 입장”이라며 “한국이 미국 내 투자를 하는 것뿐 아니라 한국에서 미국 선박 건조를 지원하는 방식으로도 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.



커들 총장은 최근 서해 구조물 등 중국의 회색지대 도발에 대해 “이런 행태를 방치하면 시간이 갈수록 비정상적인 행동이 정상으로 굳어질 위험이 있다”며 일정한 선을 넘으면 한국과 함께 단호히 대응하겠다고 밝혔다. 북한의 해군력 증강에 대해선 “미국에 위협이 되는 수준은 아니지만 한국에 대해선 위협을 가할 수 있는 능력을 갖추고 있다”고 평가했다.