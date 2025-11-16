李대통령, 중노위원장에 박수근 교수 내정

朴, 李 사법연수원 동기

장·차관급 6명 인사 단행

이재명 대통령이 장·차관급 6명의 인사를 단행했다. 장관급인 중앙노동위원회 위원장에는 문재인정부 시절 해당 보직을 맡은 바 있던 박수근(사진) 교수가 내정됐다. 박 교수는 이 대통령의 사법연수원 동기이기도 하다.



김남준 대통령실 대변인은 14일 용산 대통령실에서 진행한 브리핑에서 박 교수를 포함한 장·차관급 인사를 발표했다. 중앙노동위원장으로 내정된 박 교수는 경남 창원 출신으로 연세대 법학과를 졸업하고 같은 대학에서 석사학위를 받았으며 이 대통령과 같은 사법연수원 18기 출신이다. 한국노동법학회 회장과 경제사회노동위원회 노사관계 제도·관행개선위원회 위원장을 지냈고, 문재인정부 시절인 2019년 11월부터 2022년 11월까지 중앙노동위원장을 지냈다.



중소벤처기업부 제2차관에는 이병권 전 서울지방중소벤처기업청장이 임명됐고, 방위산업청장에는 이용철 전 방위사업청 초대 차장이 임명됐다. 또 국민권익위원회 부위원장에는 한삼석 국민권익위 상임위원이, 개인정보보호위원회 부위원장에 이정렬 개인정보보호위원회 사무처장이 임명됐다. 차관급 예우를 받는 경제사회노동위원회 상임위원에는 이정한 고용노동부 고용정책실장이 임명됐다.