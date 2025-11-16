‘관봉권 띠지·쿠팡 외압’ 수사 특검 후보에 박경춘·안권섭

국회 특별검사 후보추천위원회는 ‘건진법사 관봉권 띠지 분실 의혹’ 및 ‘쿠팡 퇴직금 미지급 사건 불기소 외압 의혹’을 수사할 특검 후보자로 박경춘(59·사법연수원 21기) 변호사와 안권섭(60·〃 25기) 변호사를 추천하는 안건을 14일 의결했다.



박 후보자는 광주 서석고, 연세대 법학과를 졸업한 뒤 검사로 임관했다. 수원지검 평택지청장을 끝으로 퇴임했으며 현재 법무법인 서평에서 활동 중이다.



그는 노무현 전 대통령이 주재한 ‘검사와의 대화’에서 고졸인 노 전 대통령한테 학번을 언급해 물의를 빚은 바 있다.



안 후보자는 전주 완산고, 연세대 법학과를 나왔다. 검사로 임관해 서울고검 공판부장, 춘천지검 차장 등을 지냈다. 현재 법무법인 대륜 대표변호사를 맡고 있다. 이재명 대통령은 둘 중 한 사람을 특검으로 임명할 예정이다.