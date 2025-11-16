'21명 사상' 부천 제일시장 돌진사고 운전자 구속

법원 “범죄혐의 중대… 도주 우려”

블랙박스 가속 페달 정황 확인

경기 부천의 한 전통시장에서 1t 트럭 돌진으로 21명의 사상자를 낸 60대 운전자가 구속됐다. 그가 설치했던 트럭 내 ‘페달 블랙박스’에는 사고 당시 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟는 모습이 고스란히 담겼다.



부천 오정경찰서는 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 김모(67)씨를 구속했다고 16일 밝혔다.

부천 제일시장에서 1톤 트럭으로 돌진사고를 낸 60대 운전자 A씨가 지난 15일 경기 부천시 인천지방법원 부천지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴스1

이기홍 인천지법 부천지원 당직 판사는 전날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 통해 “범죄 혐의 중대성에 비춰 도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 김씨는 영장심사에서 “뇌질환(모야모야병)으로 약물치료 중이었으나 근래 가게 일로 바빠 치료하지 못하고 있었다”고 진술한 것으로 전해졌다.



앞서 김씨는 지난 13일 오전 10시55분 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 돌진 사고를 내 60∼70대 여성 2명을 숨지게 하고 10∼70대 남녀 19명을 다치게 한 혐의를 받고 있다. 이들 사상자 중 2명은 시장 상인이고 나머지 19명은 시장 이용객이다.



조사 결과 김씨의 트럭은 사고 직전 1∼2m 후진했다가 132m를 질주하면서 피해자들과 시장 매대를 잇달아 들이받은 것으로 파악됐다. 경찰이 현장 주변에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석한 결과 당시 차량에는 브레이크등이 들어오지 않았다.



김씨는 차량 기어를 잘못 놓고 내렸다가 급하게 차량에 올라타 가속 페달을 밟았다고 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 이를 토대로 김씨의 페달 오조작을 사고 원인으로 보고 정확한 원인을 추가 분석하기 위해 국립과학수사연구원에 사고기록장치(EDR) 등의 감정을 의뢰했다. 향후 수사는 경기남부경찰청에서 직접 맡는다.