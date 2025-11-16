천안 이랜드 물류센터서 큰불… 옷·신발 1100만장 전소

인력 452명·장비 159대 등 동원

화재 발생 이틀 만에 사실상 완진

건물 일부 붕괴… 인명 피해 없어

15일 충남 천안시 동남구 풍세면에 위치한 이랜드그룹 패션 물류센터에서 큰불이 나 의류와 신발 등 1100만점이 불에 탔다. 다행히 인명피해는 없었다.



16일 충남소방본부에 따르면 이랜드 물류센터 화재는 15일 오전 6시8분 신고됐다. 출동 직후 대응 1단계를 발령했던 당국은 불길이 확산하자 50분 만에 대응 2단계로 격상했다.

검은 화염 충남소방본부 소속 소방관들이 15일 큰불이 발생한 천안시 동남구 이랜드패션 물류센터 인근에서 대형 살수차 등을 동원해 화재 진압 작전을 벌이고 있다. 천안=뉴스1

천안동남소방서와 천안서북소방서, 아산소방서 등의 인력 452명, 장비 159대를 동원해 진화에 나섰으나, 축구장 27개 규모(지하 1층∼지상 4층, 19만3210㎡)의 물류센터 안에 의류와 신발제품이 많아 불길을 잡기가 쉽지 않았다.



당국은 화재 발생 13시간30여분 만인 전날 오후 7시30분을 기해 대응 2단계를 1단계로 낮추었으며 불이 사실상 완진된 이날 오전 9시51분을 기해 1단계도 해제한 뒤 잔불 정리에 나섰다. 하지만 강한 불길에 장시간 노출된 건물 일부분이 붕괴해 내부 진입이 불가능하고, 의류 등 내부 적재물이 계속해 불쏘시개 역할을 하면서 완진까진 어려움을 겪었다.



2014년 7월 준공된 천안의 이랜드 패션 물류센터는 화물차 150대가 동시에 접안할 수 있으며 일일 최대 5만 박스, 연간 400만∼500만 박스를 처리하는 이랜드그룹의 대표 물류시설이다. 화재 당시 스파오, 뉴발란스 등 이랜드 패션 부문 10개 브랜드를 보관하고 있었다. 스파오와 뉴발란스는 이날 홈페이지에 각각 “예상치 못한 지연 이슈가 발생해 일부 상품의 배송이 지연될 수 있다”는 내용의 ‘온라인 출고 지연 안내’를 공지했다.