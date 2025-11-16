재계 총수 만난 李 “국내 투자도 마음 더 써달라”

관세협상 후속 민관 합동회의

“전적으로 기업인들 헌신 덕분”

규제 완화·철폐 신속처리 약속

이재명 대통령은 16일 재계 총수들과 함께 한·미 관세협상 후속 민관 합동회의를 개최하고 한·미 간 통상 환경 변화 등에 따른 기업의 협조를 요청했다. 이 대통령은 특히 한·미 관세협상 타결에 따른 3500억달러 규모의 대미 투자패키지 추진 영향에 따른 반작용으로 국내 투자 위축 우려를 지적하며 기업들의 국내 투자를 당부했다.

한 자리 모인 총수들 이재명 대통령이 16일 서울 용산 대통령실에서 열린 ‘한·미 관세협상 후속 관련 민관 합동회의’에서 국민의례를 하고 있다. 사진 앞줄 왼쪽부터 반시계방향으로 하준경 경제성장수석, 정기선 HD현대 회장, 최태원 SK그룹 회장, 이 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 여승주 한화그룹 부회장, 김정관 산업통상부 장관, 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 서정진 셀트리온 회장. 대통령실사진기자단

이 대통령은 용산 대통령실에서 회의를 주재하고 관세협상 과정에서 정부와 함께 공동 대응한 기업인들에게 감사의 뜻을 표했다. 이 대통령은 “한·미 통상·안보 협상 과정에서 많은 분이 애쓰셨지만 가장 애를 많이 쓰신 것은 역시 여기 계신 분들을 포함한 기업인들”이라며 “지금까지 정부와 기업이 이렇게 합이 잘 맞아서 공동 대응을 한 사례가 없었던 것 같다, 그것은 전적으로 우리 기업인 여러분들 정말 헌신과 노력 덕분”이라고 말했다.



이 대통령은 “일부 걱정되는 측면들이 있다”면서 “혹시 대미 투자가 너무 강화되면서 국내 투자가 줄어들지 않을까 그런 걱정들을 하는데, 그 걱정들은 없도록 여러분이 잘 조치해 주실 거로 믿는다”고 말했다. 이어 “경제적인 상황에 따라서 의사 결정을 하겠지만 비슷한 조건이라면 가급적이면 국내 투자에 지금보다는 좀 더 마음 써 주시고, 특히 그중에서도 대한민국의 균형 발전 문제가 심각하기 때문에 지역, 지방의 산업 활성화를 위해서 좀 더 많은 관심을 가져 주도록 다시 한 번 부탁드린다”고 강조했다. 이에 화답해 주요 기업들은 이날 대규모 국내 투자계획을 발표했다.



이 대통령은 또 “여러분께서 정말 필요한, 제일 큰 것이 규제 같다”면서 “규제 완화 또는 해제, 철폐 중에서 가능한 것이 어떤 것이 있을지를 실질적으로, 구체적으로 지적해 주면 제가 신속하게 정리해 나갈 것”이라고 말했다. 이 대통령은 노동 분야에서의 구조개혁 필요성도 피력했다. 이 대통령은 “노동과 경영이 양립할 수 없다고 생각하지 않는다. 대립적이지 않다”면서 “고용 유연성 문제, 고용 불안정에 대한 노동자들의 공포를 해결하려면 사회안전망을 강화해야 된다”고 말했다. 이어 “사회적 대토론과 대타협에 이르러야 되지 않을까 그런 생각을 한다”며 “숨겨놓지 말고, 그냥 터놓고 언젠가는 그런 얘기들을 한번 했으면 좋겠다”고 총수들에게 대화를 제안하기도 했다.