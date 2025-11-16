'나는 솔로' 28기 영철♥영자 재혼…"저 프로포즈 받았어요"

영자 "재혼, 쉽지 않지만 조심스럽게 한 발짝 나아가보려 한다"

ENA 예능 '나는 솔로' 28기 출연자 영자가 16일 영철에게 프러포즈를 받았다고 밝히며 프러포즈 받은 현장 모습을 공개했다. 영자 인스타그램

'나는 솔로' 28기에서 최종 커플이 된 영철과 영자가 재혼한다.

영자는 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "저 깜짝 프러포즈 받았다"는 글과 사진을 함께 게시했다.

사진 속에는 꽃과 풍선, 조명 촛불로 영철이 준비한 프러포즈 현장 사진과 두 사람이 다정히 함께 있는 모습이 담겼다.

영자는 "캐리어 끌어준 남자가 내 인연이라니, 꾸밀 줄 모르고 화려하지 않지만, 알고 보니 순정남 스타일이다. 진심으로 늘 한결같이 마음을 확인 시켜주는 남자. 매일 '예쁘다, 귀엽다' 해주는 남자. '내 보호자 되어주겠다'고 딸처럼 생각하는 남자. T인데 F같은 남자"라고 영철에 대한 애정을 드러냈다.

이어 "자기랑 살아주는 것만 해도 고맙다고 아무것도 가져오지 말라는 남자. 말하면 행동이 빠른 남자. 깨방정과 진중함이 함께 있는 남자. 평생 나를 쫓아다니겠다는데 이 남자 어쩌죠. 여러분이 전국에서 지켜봐주기! 난 15년 동안 혼자 아이 키우면서 살았는데, 나는솔로 이후 이런 인연이 생겼다는 것에 '이게 맞나, 아닌가' 수백 번 의심하고 고민하고 살고 있다"고 말했다.

ENA 예능 '나는 솔로' 28기 출연자 영자, 영철. 유튜브 '촌장'

마지막으로 그녀는 "재혼이라는 게 쉽지 않지만 조심스럽게 한 발짝 한 발짝 나가보겠다"며 "나의 상황과 비슷한 재혼이나 돌싱, 결혼을 앞두고 있는 분들과도 인생 여정을 간간히 소통하며 나누고 싶다. 부족한 점이 많지만 좋은 모습 보여드리겠다"고 전했다.

한편, 두 사람은 지난 12일 마무리된 ENA 예능 '나는 솔로' 돌싱특집 28기에서 최종 커플이 됐다.

영자는 피아노 전공으로 현재 피아노 학원을 운영중이며 14살 아들을 혼자 양육하고 있다. 영철은 한국원자력 책임연구원으로 비양육중인 11살 아들이 있다.

두 사람은 1983년생 동갑으로 방송 후에도 실제 연인으로 발전해 유튜브 '촌장' 라이브 방송에 함께 등장했다.