4전 5기 유도 정숙화, 첫 ‘금빛 메치기’

데플림픽 女 52㎏서 한국 첫 金

황현은 男 73㎏급 값진 은메달

여자 유도 ‘베테랑’ 정숙화(36·세종장애인체육회·사진)가 2025 도쿄 데플림픽에서 한국에 첫 금빛 낭보를 전했다.



정숙화는 16일 일본 도쿄 무도관에서 열린 대회 여자 유도 52㎏급 결승에서 안나 쇼스탁(우크라이나)과 연장 골든스코어까지 가는 접전을 펼친 끝에 상대의 업어치기를 되치기로 맞받아 절반을 따내며 이번 대회 대한민국 선수단에 첫 금메달을 안겼다.



2009 대만 타이베이 대회 때 처음 데플림픽 무대에 나서 동메달을 목에 걸었던 정숙화는 2013 불가리아 소피아 대회 동메달, 2021 브라질 카시아스두술 데플림픽 여자단체전 은메달을 따는 등 꾸준히 활약했지만 금메달은 좀처럼 찾아오지 않았다. 2017년 터키 삼순 대회 때는 부상으로 기권했다.



어느덧 30대 중반에 접어든 나이에 자신의 다섯 번째 데플림픽 무대에 선 정숙화는 결승에서 강인한 정신력과 집중력으로 마침내 금메달을 목에 걸 수 있었다.



정숙화는 “운동이 너무 좋아 4년 뒤에 다시 한 번 데플림픽 무대에 도전할 수도 있다”며 선수 생활 연장에 대한 의욕을 드러냈다.



유도에서 메달 소식은 이날 계속 이어졌다. 남자 73㎏급 황현(27·세종장애인체육회)이 결승에서 샤디야르 쿠안득(카자흐스탄)에 한판으로 패해 은메달을 추가했다. 남자 66㎏급 이주호(20·서울특별시)와 여자 57㎏급 서은지(21·충북장애인체육회)가 동메달을 따는 등 종목 첫날부터 4개의 메달을 가져오는 선전을 펼쳤다. 사격에서도 백승학(22·세한대)이 남자 소총 10m 동메달로 이번 대회 한국 선수단 첫 메달을 신고하는 등 한국은 메달 레이스가 시작된 대회 개막 이틀째에 금메달 1개, 은메달 1개 동메달 3개를 수확했다.