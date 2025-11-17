차은우보다 잘생긴 동생…악플 방지 AI 개발

그룹 '아스트로' 차은우(본명 이동민) 동생 이동휘씨가 인공지능(AI) 전문가로 등장했다.

16일 유튜브 채널 '세바시 강연'에는 'Korea AI Summit 화제의 연구원, 잘생김은 덤인 이유 | 조용민 | AI전문가 AI브랜딩 이동휘 | 고민용민 VC-log'라는 영상이 올라왔다.

차은우 동생 이동휘씨

이동휘는 10일 서울 코엑스에서 열린 'AI 서밋 서울 앤 엑스포 2025'에 참석했다. 조용민 언바운드랩 대표와 함께 했으며, 'AI 레서피 : 형을 위해 만든 AI, 브랜드 검증 툴로 진화하다'를 주제로 강연했다.

강연 전 인터뷰에서 "중국에서 미디어를 전공했다. 광고 쪽에서 일하다가 이번 기획·개발에 참여했고, 감사하게도 AI 서밋에서 불러줘서 스피치 할 수 있는 기회가 생겼다"고 밝혔다.

"셀럽들과 가까운 궤적의 삶을 살다 보니 그들의 고민이나 관심에 집중하게 됐다. 그들은 팬들과 어떻게 소통을 잘할 수 있을지, 이런 고민을 매번 하는 것 같더라"면서 "개인 셀럽뿐만 아니라 엔터나 브랜드사들도 데이터 피드백 고민을 많이 한다는 걸 느꼈다. 이런 데이터를 모아주는 솔루션을 기획해보면 좋을 것 같았다"고 설명했다.

이동휘는 "아무래도 셀럽들이 악플 때문에 많이 아픔을 겪는 경우를 봤다. 물론 건설적인 피드백은 받아들이고 발전해야 하지만, 미디어가 너무 많다 보니 도가 지나친 악플이 많다. 개인 인플루언서 시대이지 않느냐. 미디어에 노출된 분들을 보호해주기 위한 시스템을 만들기 위해 기획하고 있다"고 귀띔했다.

이동휘는 중국 푸단대 출신이다. 광고대행사 제일기획과 디지털 마케팅사 펑타이를 거쳐 언바운드랩에 입사했다. 차은우가 6월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 언급해 주목 받았으며, 아스트로 멤버들은 "(동생이) 은우보다 얼굴이 작고 잘생겼다"고 했다.

<뉴시스>