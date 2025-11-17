李대통령, 오늘 G20 참석차 출국…중동·아프리카로 외교 다변화

UAE·이집트·남아공·튀르키예 순방…'글로벌 사우스'로 영역확장

방산·AI 등 협력 확대 꾀하는 '실용외교'…對중동 구상도 천명

이재명 대통령이 17일 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 아프리카·중동 순방길에 오른다.



7박 10일간 아랍에미리트(UAE)와 이집트, 남아프리카공화국, 튀르키예를 방문하는 정상외교 일정으로, 이 대통령은 한국의 외교 전략을 다변화하는 동시에 '실용주의' 기조 아래 성과를 내는 데 주력할 것으로 전망된다.

출국하는 이재명 대통령 부부. 연합뉴스

이 대통령은 먼저 이날 오후(이하 현지시간) UAE 수도 아부다비에 도착, 18일부터 본격적인 일정을 시작한다.



이 대통령은 무함마드 빈 자이드 알나하얀 UAE 대통령과 정상회담을 갖고 양국 간 인공지능(AI)·방위산업 등 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결할 계획이다.



19일에는 양국 경제인 간 협력 방안을 논의하는 비즈니스 라운드테이블 행사가 예정돼 있다. 이재용 삼성전자 회장과 김동관 한화그룹 부회장 등이 참석할 예정으로 알려졌다.



이후 이 대통령은 이집트로 이동해 20일 압델 파타 엘시시 대통령과의 정상회담, 카이로대학 연설 등 일정을 소화한다. 카이로대 연설에선 한국 정부의 대(對)중동 구상을 소개할 예정이다.



남아공 요하네스버그에서 22∼23일 열리는 G20 정상회의에서 이 대통령은 총 3개 세션에 참석해 포용적이고 지속 가능한 성장, 기후변화와 재난, 공정한 미래 등에 관해 논의한다. 한국이 주도하는 중견 5개국 협의체인 '믹타'(MIKTA) 소속국 정상들과의 회동도 예정돼 있다.



이 대통령은 G20 정상회의를 마친 뒤 마지막으로 튀르키예의 수도 앙카라를 방문, 레제프 타이이프 에르도안 대통령과의 정상회담 및 MOU 서명식 등 일정을 소화한 뒤 귀국한다.



대통령실은 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의와 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 이어지는 이번 순방이 한국 정부가 비상계엄 등 혼란한 정국을 딛고 다자외교 무대에 성공적으로 복귀했음을 알리는 '피날레'가 될 것으로 기대했다.



이재명 정부 출범 후 강조해온 '국익 중심 실용외교'를 안정적 궤도에 올린다는 의미도 있다. 정부는 이번 순방에서 AI·방위산업·문화 협력 성과를 내기 위해 막판 조율 중인 것으로 알려졌다.



아울러 G20을 계기로 인근 중동·아프리카 국가를 여럿 방문하는 데에는 격변하는 국제 질서에서 대안적 협력 공간으로 꼽히는 '글로벌 사우스'(주로 남반구에 위치한 제3세계 국가들)로 외교 영역을 확장하겠다는 구상도 반영된 것으로 풀이된다.

