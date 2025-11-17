부잣집 식탁에만 오른다더니…‘5만→1만원’ 폭락한 ‘이 과일’

평년보다 가격 55%↓…샤인머스캣, 싼 포도 전락

재배면적 급증 영향…“안 달고 껍질 질겨” 지적도

한때 ‘과일계의 에르메스’로 불리며 부잣집 식탁에만 오른다던 샤인머스캣 가격이 급락했다. 과거 2kg 한 상자에 5만원을 호가하는 고급 과일이었으나 현재는 1만원 이하로 가격이 떨어져 거봉보다도 저렴해졌다.

한 대형마트에 진열된 샤인머스캣. 연합뉴스

17일 한국농수산식품유통공사에 따르면 지난 14일 기준 샤인머스캣 2kg 평균 소매가격은 1만1572원으로 평년보다 54.6% 낮다. 지난해와 비교해도 19.1% 하락했다. 일일 가격은 1만원 선까지 떨어졌다가 최근 소폭 반등했다.

지난달 평균 소매가격은 1만3314원으로 나타났다. 2020년과 비교하면 약 3분의 1 수준이다. 10월 평균 가격은 2020년 3만4000원, 2021년 3만3000원, 2022년 2만4000원, 2023년 2만1000원, 지난해 1만5000원, 올해 1만3000원으로 매년 큰 폭으로 하락해왔다.

한국농촌경제연구원 농업관측센터는 이달 샤인머스캣 도매가격이 2kg당 약 7000원으로 전망된다고 밝혔다. 지난해(9900원)보다 3000원가량 낮은 수준이다.

샤인머스캣은 과거 거봉·캠벨얼리보다 몇배 비쌌지만, 지금은 가장 싼 포도 품종이 됐다. 지난달 평균 소매가격 기준 샤인머스캣은 2kg당 1만3314원, 거봉은 2만2952원으로 샤인머스캣보다 72% 비쌌다. 캠벨얼리는 1kg당 7917원으로, 2㎏ 환산 시 1만5834원으로 샤인머스캣보다 19% 높았다. 2021년 10월만 해도 거봉 가격은 1만8963원으로 샤인머스캣(3만3435원)보다 43% 낮았다. 당시 캠벨얼리는 1kg당 8041원으로 올해와 유사한 수준이었다.

왜 가격이 곤두박질쳤을까. 샤인머스캣이 높은 수익을 가져다주는 작물로 알려지자 많은 농가가 재배에 뛰어들어 재배면적이 급증한 영향이 크다, 공급이 지나치게 늘어 품질 관리까지 어려워졌다는 지적도 나온다. 소비자들 사이에서는 “예전보다 당도가 떨어지고 껍질이 질겨졌다”는 불만도 커지고 있다.

샤인머스캣. 뉴시스

실제 포도 품종별 재배면적을 보면 지난해 샤인머스캣 비중은 43.1%로 가장 높았다. 캠벨얼리가 29.3%, 거봉이 17.5%로 뒤를 이었다. 샤인머스캣의 재배 비중은 2017년 4%에 불과했으나 2020년 22%, 2022년 41%로 급등했다.

올해 국정감사에서도 샤인머스캣이 도마 위에 올랐다. 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 국민의힘 이만희 의원이 샤인머스캣을 직접 들어 보이며 관련 대책을 질의하기도 했다.

농림축산식품부 관계자는 “재배 면적도 많이 늘었지만, 품질이 낮아져 소비자들이 잘 찾지 않게 됐다”며 “과일이 클수록 가격을 높게 받다 보니 농가들이 너무 크게 생산하려고 하지만 한 송이에 1㎏짜리보다 600~650ｇ 정도가 딱 맛있는 당도를 유지한다. 소비자들이 적당한 크기에 당도가 높은 과일을 선택할 수 있도록 홍보할 계획”이라고 말했다.

한편 중국에서도 고소득층 사이에서 한국산 샤인머스캣이 인기였으나 판매량이 급감한 것으로 나타났다. 지난해 관세청 수출입 통계에 따르면 한국이 중국으로 수출한 포도는 138만달러(약 18억4000만원)어치로 전년(273만달러) 대비 49% 감소했다. 중국 내 샤인머스캣 자체 생산이 늘면서 한국산은 경쟁력이 떨어졌다는 분석이다. 당도가 떨어지는 등 국내에서 소비가 감소한 것과 유사한 이유도 배경으로 꼽힌다.

황의창 한국포도수출연합 대표는 “현재 중국 내 프리미엄 시장에서 한국산은 점유율이 8%로 낮아졌고 대부분은 중국산”이라면서 “단위 면적당 생산량을 줄여 품질을 높여야 외국 소비자에게 인정받을 수 있다”고 설명했다.