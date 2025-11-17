이장우 “함은정 결혼 발표에 ‘혼전임신’ 의심”

유튜브 채널 '함은정' 화면 캡처

MBC '우리 결혼했어요'에서 가상 부부로 호흡을 맞춘 배우 이장우가 그룹 티아라 출신 배우 함은정 결혼 소식을 듣고 깜짝놀랐다.

이장우는 16일 유튜브 채널 '함은정'에서 "엄마가 너 결혼 소식을 말해줘서 알게 됐다. 일하고 있는데 엄마가 갑자기 '야! 은정이 결혼한대'라고 해 '아니야. 지금 드라마 열심히 찍고 있는데?'라고 했다"며 "초반에 (김병우) 감독님과 네가 매칭도 잘 안 돼 오보인 줄 알았다. '애가 들어섰나? 이 타이밍에 갑자기 결혼을? 엄마 은정이 애 뱄나 봐'라고 했다. 네가 아니라고 했는데도 한참 의심했다"고 털어놨다.

함은정은 "그 복이 아직 빨리 찾아오지는 않았다"며 웃었다. 이어 "다음 주부터 내년 7월까지 드라마 촬영을 해야 한다. 더 넘기면 안 되고 올해 가야 했다. 드라마 팀도 난리가 났다. '아이를 낳을 거면 결혼을 빨리하라'고 하더라. 88년생이라서 노산"이라고 설명했다.

이장우와 함은정은 MBC TV 예능 '우리 결혼했어요'에서 가상 부부로 호흡을 맞췄다. 이장우는 "전화로도 얘기를 많이 하지 않았느냐. '결혼할 사람이 있다'고 했을 때 연하 배우를 사귀고 있다고 느꼈다. 그렇게 뉘앙스를 풍겼다"고 말했다.

그러면서 "너는 아니라면서 '약간 철없다'고 했는데, '큰일 났다' 싶었다. 연하 배우랑 결혼하면 절대 안 된다 싶어서 내가 무조건 '얼굴 한번 봐야겠다'고 생각했다. 결혼 기사가 나고 연하랑 헤어지고 급하게 한 것 같았다"고 해 웃음을 줬다.

이장우는 23일 배우 조혜원과 결혼식을 앞두고 있다. 함은정은 30일 김병우와 결혼식을 올릴 계획이다. 김병우는 영화 '더 테러 라이브'(2013) 'PMC: 더 벙커'(2018) 등을 연출했으며, 다음 달 19일 넷플릭스 '대홍수'를 공개할 예정이다.