정석원, 아내 백지영과 촬영 중 부부싸움 “적당히 해”

백지영 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young' 화면 캡처

가수 백지영의 남편 배우 정석원이 촬영을 거부하며 현장을 떠나 팬들을 놀라게 했다.

백지영 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에 16일 '평소 화 안내는 정석원이 백지영 앞에서 마이크 던지고 촬영 거부한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 초반부터 백지영은 검은색 코트에 슬리퍼 차림을 하고 나타난 남편 정석원에 "좀 아니지 않느냐"고 화를 냈다. 이에 정석원은 "이거 자기가 사준 건데"라며 웃었다. 이에 백지영은 "아는데, 촬영을 하는데 이건 예의가 아니라는 거다"라고 맞받았다.

백지영이 "운동화를 신으라"고 했지만 정석원은 "운동화가 없다"고 했다. 결국 이 상태로 식당에서의 촬영이 본격적으로 시작됐다.

백지영은 식당에서 음식이 나온 후에도 한숨을 쉬며 "난 근데 이 슬리퍼가 너무 거슬린다"고 지적하자 정석원은 백지영이 입은 겉옷을 가리키며 "난 이게 더 거슬린다"고 했다. 백지영은 "이게 왜 거슬리냐"고 화를 냈고, 정석원은 "이불 입고 왔냐"고 웃어보였다.

이후에도 백지영이 "빨리 슬리퍼나 갈아신고 와"라고 연신 정석원의 차림새를 지적하자 점점 분위기가 싸늘해졌다. 정석원은 웃음기 없는 얼굴로 "적당히 하라"고 했고 백지영이 "그거 하나 갈아신고 오는 게 어렵냐"고 하자 "밥을 못 먹을 것 같다"고 마이크를 뺀 채 촬영 현장을 이탈했다. 백지영도 남편을 따라나섰다.

당황한 제작진은 카메라를 든 채 어쩔 줄 몰라했는데, 백지영과 정석원이 장난스럽게 뛰어가는 모습이 포착됐다. 생일을 맞은 제작진을 위한 몰래카메라였던 것이다.

백지영은 "얼마 전에 (우리) 건승이 생일이었잖아. 선물을 준비하려고 했는데 오늘 준비가 안 된 거다. 그래서 오면서 '몰래카메라 할까'라고 했다"며 "조회 수가 잘 나오는 강력한 콘텐츠를 만들어 PD에게 줄 수 있는 최고의 선물을 하자고했다"고 상황을 설명했다.

정석원 역시 "조금 약했다. 자기가 더 화를 냈어야 했다"며 자'연기'가 아쉬웠다는 소감을 남겼다.

팬들은 "몰래 카메라여서 감사하다. 정말 깜짝 놀랐다"며 "나도 속았네. 석원님 좋은 남편이시네요", "항상 유쾌한 부부" 등의 반응을 보였다.

한편 백지영은 9세 연하의 배우 정석원과 2013년에 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.