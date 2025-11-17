루브르 보안 또 뚫렸다…틱톡커들, 모나리자 옆에 ‘셀프 전시’

무모한 도전 영상 올리는 틱톡커들

레고로 조립할 수 있는 액자 통과돼

벨기에 출신 틱톡커들이 프랑스 루브르 박물관 모나리자 전시실 근처에 자신들의 그림을 걸어두고 몰래 빠져나갔다. 지난달 19일 절도범들에게 왕실 보석을 털린 이후 박물관 보안 시스템에 또다시 구멍이 뚫린 셈이다.

루브르에 자기들 그림 붙인 벨기에 틱톡커들. 벨기에 틱톡커 인스타그램 캡처.

15일(현지시간) 일간 르피가로에 따르면 벨기에 출신 틱톡커 두 명은 지난 13일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 루브르 박물관 내 레오나르도 다빈치의 모나리자 근처에 자신들의 작품을 걸었다고 밝혔다.

무모한 도전 영상을 주로 올리는 이들은 보석 도난 사건 이후 루브르 박물관의 보안 조치가 실제 강화됐는지 확인하기 위해 이 대담한 행동에 나섰다.

영상 속에서 이들은 “레고로 조립할 수 있는 액자를 만들었다. 보안 검색대를 통과하려면 여러 조각으로 분리해야 하지만 내부에서 다시 조립하면 된다. 그림도 둘둘 말아 내부에 가져간다”고 설명했다.

이후 이들은 루브르 박물관 입장부터 보안 검색대 통과 과정을 모두 촬영해 SNS에 공유했다.

검색대를 무사히 통과해 전시실에 도착한 이들은 경비원의 눈을 피해 한쪽에서 레고 액자와 자신들의 얼굴을 담은 그림을 조립했다.

이들은 애초 모나리자의 바로 옆에 자신들의 그림을 걸려고 계획했으나 경비원이 너무 많자 몇 ｍ 떨어진 다른 벽에 레고 액자를 붙이고 현장을 떠났다.

이들은 영상에서 “모나리자 벽에 걸 수는 없었다. 경비원이 너무 많았기 때문”이라며 “하지만 같은 전시실에 걸어두긴 했다”고 자랑했다.

그러면서 “위험하다는 건 알았다. 작품을 걸자마자 바로 떠났다. 경비원들을 자극하거나 그들의 반응을 기다리고 싶지 않았다”고 덧붙였다.

이들은 앞서 벨기에 헨트 미술관에서도 비슷한 장난을 친 바 있다.

지난 5월에는 2024-2025 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전이 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열렸을 때는 경기장 화장실에 27시간 동안 숨어 있다가 무료로 경기를 관람하기도 했다.