월급쟁이부자들, 2025 ‘월부콘’ 성료…250명 모여 자산전략 공유

핵심 회원 포함 250명 참석…자산형성 마인드셋·시장 전망 공유

월급쟁이부자들이 지난 14일 서울 강남 아모리스 역삼에서 개최한 ‘2025 월부콘’ 토크쇼 세션에서 연사들이 ‘진짜 부자란 무엇인가’를 주제로 대화를 나누고 있다. 월급쟁이부자들 제공

재테크 플랫폼 월급쟁이부자들(대표 이정환)이 지난 14일 서울 아모리스 역삼에서 ‘2025 월부콘’을 열고 자산형성 전략을 공유하는 자리를 마련했다.

‘월부콘’은 월급쟁이부자들이 고객과 함께 한 해의 투자 여정을 돌아보고 이듬해 자산 전략을 논의하기 위해 마련한 연례 컨퍼런스다. 지난해 첫 개최 이후 두 번째다. 이날 행사에는 핵심 회원인 ‘아너스 멤버’와 일반 회원 등 약 250명이 참석해 현장을 가득 메웠다.

올해 주제는 ‘매일, 조금씩, 될 때까지’였다. 월급쟁이부자들은 △초청 인플루언서 강연 △대표·튜터가 참여하는 토크쇼 △1:1 맞춤형 멘토링 등 다양한 프로그램을 구성했다.

첫 순서는 베스트셀러 <가진 게 지독함뿐이라서>의 저자인 윤미애 한성자동차 이사의 강연으로 시작됐다. 윤 이사는 ‘포기하지 않고 목표를 이루는 법’을 주제로 꾸준함과 실행력을 강조했다. 이어 전업 투자자이자 컨설턴트인 김종봉 작가가 무대에 올라 ‘2026년 경제전망’을 분석했다.

이어진 ‘부자들의 토크쇼’에는 ‘너바나’ 이정환 대표와 ‘너나위’ 김병철 튜터팀 리더, 의사 출신 투자자 이하영 작가가 참여했다. 세 사람은 사전 질문을 토대로 “진정한 부자의 조건”, “투자 여정을 지탱하는 원동력”, “번아웃에 대응하는 법” 등 가입자들이 실제로 고민하는 주제를 놓고 대화를 나눴다.

마지막 세션인 ‘실전 멘토링’에서는 30여명의 재테크 전문가가 참여해 부동산·주식·부업 등 분야별 실전 전략을 상담했다. 1:1 질의응답 방식으로 진행돼 참가자 만족도가 높았다는 평가다.

이정환 대표는 “시장이 빠르게 변하는 만큼 담대한 자세로 대응할 수 있는 성장 마인드셋이 무엇보다 중요하다”며 “고객이 목표에 꾸준히 가까워질 수 있도록 든든한 파트너가 되겠다”고 말했다. 이어 “월급쟁이부자들은 앞으로 자산형성 전 과정을 함께하는 플랫폼으로 성장해 고객들의 내 집 마련과 투자 여정을 계속 지원하겠다”고 밝혔다.