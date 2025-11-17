농협중앙회,‘2025년 제4차 미래농협포럼’개최

농협중앙회 미래전략연구소는 14일 농협중앙회 본관에서 ‘2025년 제4차 미래농협포럼’을 개최하고, 농업•농촌의 가치확산과 농심천심운동의 확산 방안을 논의했다. (앞줄 왼쪽에서 4번째) 이종욱 농협중앙회 미래혁신실장, (앞줄 왼쪽에서 5번째) 김한호 서울대 농경제사회학부 교수. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동) 미래전략연구소는 14일 본관에서‘농업·농촌 가치확산을 위한 농심천심 운동’을 주제로 ’2025년 제4차 미래농협포럼’을 개최하였다.

이번 포럼은 지난 8월 농협 창립 64주년을 맞아 범국민 운동으로 선포한 농심천심 운동이 소멸위기의 농업·농촌에 새로운 활력이 될 수 있도록 각계각층의 다양한 의견을 공유하기 위한 자리로 마련되었다.

이날 행사에서는 ▲ 농업·농촌의 공익적 가치와 지속 가능성(김소민 ㈜한국농산어촌네트워크 대표) ▲ 농업·농촌에 대한 도시민 인식조사 결과(전경미 농협중앙회 미래전략연구소 부연구위원) ▲ 새로운 농촌활력 운동의 필요성 및 확산방안(정도채 한국농촌경제연구원 신산업인력연구실 실장) 등 3건의 주제발표와 전문가 종합토론으로 진행되었다.

이종욱 미래혁신실 상무는 “이번 포럼은 농심천심 운동의 정신을 함께 공유하고 농업·농촌의 지속가능한 미래를 모색하기 위한 장”이라며 “농업인의 가치를 다시금 일깨우고 농심천심 운동의 실천방향을 구체화하는 지혜와 연대의 장이 되기를 기대한다”고 밝혔다.